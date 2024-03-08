Автоматичні послуги для ФОП: «Дія» відповіла на популярні запитання — Finance.ua

Автоматичні послуги для ФОП: «Дія» відповіла на популярні запитання Сьогодні 12:50 — Особисті фінанси

Автоматичні послуги для ФОП: «Дія» відповіла на популярні запитання

Міністерство цифрової трансформації намагається максимально спростити процес відкриття та закриття ФОПу. Тому вже зараз можна все це зробити в кілька кліків.

В Telegram-каналі «Дії» розповіли про автоматичні послуги для ФОП.

«За хвилини українці реєструють бізнес, змінюють дані про ФОП чи припиняють діяльність автоматично без участі державного реєстратора», — сказано в повідомленні.

Як зареєструвати ФОП

Щоб зареєструвати ФОП, на сайті «Дія» потрібно обрати відповідну послугу. Далі треба оформити заявку, заповнити онлайн-форму і підписати її електронним підписом.

Заява автоматично відправиться до Єдиного державного реєстру, і ФОП зареєструють за кілька секунд.

Як внести зміни до ФОП

Увійдіть у свій акаунт на порталі;

Перейдіть у розділ «Внесення змін про ФОП»;

Подайте заявку;

Внесіть нові відомості;

Підпишіть електронним підписом.

Через кілька секунд інформація оновиться в реєстрі.

Як закрити ФОП

Для цього потрібно:

Авторизуватися на порталі Дія та натиснути Закриття ФОП. Натиснути кнопку Замовити за 2 хвилини. Заповнити онлайн-форму. Підписати заяву електронним підписом. Підписана заява буде надіслана до реєстратора, інформацію про закриття буде також надіслано до податкової служби.

Статус заяви можна перевіряти в електронному кабінеті. На електронну адресу надішлють сповіщення про закриття ФОП.

Де перевірити статус заяв

Перевірити статус опрацювання заяви можна в кабінеті громадянина в розділі Послуги — Замовлені послуги. Якщо статус заяви не змінився й ви не отримали лист, зверніться до служби підтримки Дії.

Нагадаємо, «Дія» працює над впровадженням помічника на основі штучного інтелекту, який допоможе контактному центру відповідати на звернення. Технологію назвуть Надією. Це буде чат-бот нового покоління, який у чаті спілкуватиметься людською мовою й допоможе розв’язати нескладну проблему. Його основними перевагами будуть швидкість відповіді та економія часу й ресурсів команди підтримки «Дії».

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