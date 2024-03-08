Автоматичні послуги для ФОП: «Дія» відповіла на популярні запитання — Finance.ua
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Автоматичні послуги для ФОП: «Дія» відповіла на популярні запитання

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Автоматичні послуги для ФОП: «Дія» відповіла на популярні запитання
Автоматичні послуги для ФОП: «Дія» відповіла на популярні запитання
Міністерство цифрової трансформації намагається максимально спростити процес відкриття та закриття ФОПу. Тому вже зараз можна все це зробити в кілька кліків.
В Telegram-каналі «Дії» розповіли про автоматичні послуги для ФОП.
«За хвилини українці реєструють бізнес, змінюють дані про ФОП чи припиняють діяльність автоматично без участі державного реєстратора», — сказано в повідомленні.

Як зареєструвати ФОП

Автоматичні послуги для ФОП: «Дія» відповіла на популярні запитання
Щоб зареєструвати ФОП, на сайті «Дія» потрібно обрати відповідну послугу. Далі треба оформити заявку, заповнити онлайн-форму і підписати її електронним підписом.
Заява автоматично відправиться до Єдиного державного реєстру, і ФОП зареєструють за кілька секунд.

Як внести зміни до ФОП

  • Увійдіть у свій акаунт на порталі;
  • Перейдіть у розділ «Внесення змін про ФОП»;
  • Подайте заявку;
  • Внесіть нові відомості;
  • Підпишіть електронним підписом.
Автоматичні послуги для ФОП: «Дія» відповіла на популярні запитання
Через кілька секунд інформація оновиться в реєстрі.

Як закрити ФОП

Для цього потрібно:
  1. Авторизуватися на порталі Дія та натиснути Закриття ФОП.
  2. Натиснути кнопку Замовити за 2 хвилини.
  3. Заповнити онлайн-форму.
  4. Підписати заяву електронним підписом.
  5. Підписана заява буде надіслана до реєстратора, інформацію про закриття буде також надіслано до податкової служби.
Статус заяви можна перевіряти в електронному кабінеті. На електронну адресу надішлють сповіщення про закриття ФОП.
Автоматичні послуги для ФОП: «Дія» відповіла на популярні запитання

Де перевірити статус заяв

Автоматичні послуги для ФОП: «Дія» відповіла на популярні запитання
Перевірити статус опрацювання заяви можна в кабінеті громадянина в розділі Послуги — Замовлені послуги. Якщо статус заяви не змінився й ви не отримали лист, зверніться до служби підтримки Дії.
Нагадаємо, «Дія» працює над впровадженням помічника на основі штучного інтелекту, який допоможе контактному центру відповідати на звернення. Технологію назвуть Надією. Це буде чат-бот нового покоління, який у чаті спілкуватиметься людською мовою й допоможе розв’язати нескладну проблему. Його основними перевагами будуть швидкість відповіді та економія часу й ресурсів команди підтримки «Дії».
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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