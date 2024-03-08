Автоматичні послуги для ФОП: «Дія» відповіла на популярні запитання — Finance.ua

Автоматичні послуги для ФОП: «Дія» відповіла на популярні запитання
Міністерство цифрової трансформації намагається максимально спростити процес відкриття та закриття ФОПу. Тому вже зараз можна все це зробити в кілька кліків.
В Telegram-каналі «Дії» розповіли про автоматичні послуги для ФОП.
«За хвилини українці реєструють бізнес, змінюють дані про ФОП чи припиняють діяльність автоматично без участі державного реєстратора», — сказано в повідомленні.
Як зареєструвати ФОП
Щоб зареєструвати ФОП, на сайті «Дія» потрібно обрати відповідну послугу. Далі треба оформити заявку, заповнити онлайн-форму і підписати її електронним підписом.
Заява автоматично відправиться до Єдиного державного реєстру, і ФОП зареєструють за кілька секунд.
Як внести зміни до ФОП
- Увійдіть у свій акаунт на порталі;
- Перейдіть у розділ «Внесення змін про ФОП»;
- Подайте заявку;
- Внесіть нові відомості;
- Підпишіть електронним підписом.
Через кілька секунд інформація оновиться в реєстрі.
Як закрити ФОП
Для цього потрібно:
- Авторизуватися на порталі Дія та натиснути Закриття ФОП.
- Натиснути кнопку Замовити за 2 хвилини.
- Заповнити онлайн-форму.
- Підписати заяву електронним підписом.
- Підписана заява буде надіслана до реєстратора, інформацію про закриття буде також надіслано до податкової служби.
Статус заяви можна перевіряти в електронному кабінеті. На електронну адресу надішлють сповіщення про закриття ФОП.
Де перевірити статус заяв
Перевірити статус опрацювання заяви можна в кабінеті громадянина в розділі Послуги — Замовлені послуги. Якщо статус заяви не змінився й ви не отримали лист, зверніться до служби підтримки Дії.
Нагадаємо, «Дія» працює над впровадженням помічника на основі штучного інтелекту, який допоможе контактному центру відповідати на звернення. Технологію назвуть Надією. Це буде чат-бот нового покоління, який у чаті спілкуватиметься людською мовою й допоможе розв’язати нескладну проблему. Його основними перевагами будуть швидкість відповіді та економія часу й ресурсів команди підтримки «Дії».
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