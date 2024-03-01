Як пройти перевірку Дія.Підпис із першого разу — Finance.ua

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Як пройти перевірку Дія.Підпис із першого разу

Особисті фінанси
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Як пройти перевірку Дія.Підпис із першого разу
Як пройти перевірку Дія.Підпис із першого разу
Дія.Підпис — кваліфікований електронний підпис у застосунку та на порталі Дія.
Навіщо він? Дія.Підписом українці можуть підписувати електронні документи, авторизуватися в застосунках, на сайтах, підписувати петиції. Документи з електронним підписом мають таку саму юридичну силу, як і засвідчені вручну. Під час використання Дія.Підпису обличчя порівнюється з вашими фото на документах.
Ось кілька порад, щоб пройти перевірку Дія.Підпису з першого разу:
  • Якщо на документах ви без окулярів, то для Дія.Підпису зніміть їх також.
  • Тримайте камеру телефона так, щоб підборіддя було на рівні нижньої частини рамки, а лоб — верхньої. Рамка постійно має бути зеленого кольору.
  • Вибирайте місце з гарним освітленням, щоб обличчя було добре видно.
  • Фон має бути однотонним — без картин, інших людей, меблів та улюбленого котика.
  • Тримайте телефон на рівні обличчя, а не знизу чи зверху.
  • Стежте, щоб у камеру не потрапляло проміння від лампи чи сонця.
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Нагадаємо, отримати Дія.Підпис можна, якщо у вас є хоча б один з цих документів у застосунку Дія: ID-картка, біометричний закордонний паспорт, закордонний паспорт, виданий після 2015 року або посвідка на тимчасове чи постійне місце проживання.
Термін Дія.Підпису — один рік або до моменту його видалення.
Створення Дія.Підпису — безоплатна послуга.
Як отримати Дія.Підпис?
  • Авторизуйтесь у застосунку Дія.
  • Перейдіть до Меню — Дія.Підпис.
  • Натисніть Активувати Дія.Підпис.
  • Підтвердьте особу через перевірку за фото.
  • Вигадайте 5-значний код для Дія.Підпису.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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