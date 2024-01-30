Українці мають заповнити декларації та доплатити податки: хто та скільки — Finance.ua

Українці мають заповнити декларації та доплатити податки: хто та скільки Сьогодні 20:01 — Особисті фінанси

Українці мають заповнити декларації та доплатити податки: хто та скільки

В Україні з січня 2024-го всі громадяни зобов’язані подавати декларації та доплачувати податки за деякі доходи, які отримали минулого року. Наприклад, заплатити треба за дохід від оренди чи додатковий прибуток від підприємницької діяльності.

Про це йдеться у повідомленні Головного управління ДПС в Одеській області.

Платити додатково (та декларувати) треба доходи:

отримані окремі види доходів, що не оподатковують під час виплати, але вони не звільнені від оподаткування відповідно до пп. 168.1.3 ПКУ (суми заборгованості, за якими минув строк позивної давності; нецільова благодійна допомога понад установлену норму; додаткове благо тощо);

отримані доходи від особи, яка не є податковим агентом згідно з пп. 168.2.1 ПКУ (спадщина; подарунки; доходи від оренди майна іншій фізичній особі, доходи від операцій з продажу (обміну) рухомого та нерухомого майна, у випадках, передбачених ПКУ тощо);

іноземні доходи (пп. 170.11.1 ПКУ).

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Також декларацію подають:

фізособи, які отримують доходи від підприємницької діяльності, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування (ст. 177 ПКУ);

фізособи, які здійснюють незалежну професійну діяльність (ст. 178 ПКУ);

іноземці, які за результатами звітного року набули статус резидента України, мають відобразити доходи з джерелом їх походження в Україні та іноземні доходи (пп. 170.10.4 ПКУ);

платники податку — резиденти, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання.

У той же час ПКУ надає платнику податків можливість подати податкову декларацію, якщо такий платник має право на отримання податкової знижки, і повернути надміру сплачений податок.

Хто може не подавати декларацію

Разом з тим Кодексом передбачені випадки, за яких платник податку звільнений від подання податкової декларації. Це стосується платників, які отримали доходи:

від податкових агентів, які згідно з розділом IV Кодексу не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу;

виключно від податкових агентів незалежно від виду та розміру нарахованого (виплаченого, наданого) доходу, крім випадків, прямо передбачених розділом IV Кодексу;



від операцій продажу (обміну) майна, дарування, дохід від яких відповідно до цього розділу не оподатковується, оподатковується за нульовою ставкою та/або при нотаріальному посвідченні договорів, за якими був сплачений податок відповідно до розділу IV Кодексу;

у вигляді об'єктів спадщини, які згідно з розділом IV Кодексу оподатковуються за нульовою ставкою податку та/або з яких сплачено податок відповідно до п. 174.3 ст. 174 Кодексу.



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