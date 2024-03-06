10 хв замість 30. На порталі Дія спростили подачу заяви на субсидію — Finance.ua

10 хв замість 30. На порталі Дія спростили подачу заяви на субсидію Сьогодні 09:00 — Особисті фінанси

10 хв замість 30. На порталі Дія спростили подачу заяви на субсидію

На порталі Дія пришвидшили процес подання заяви про отримання субсидії на оплату комунальних послуг, газу та палива.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

«Відтепер її можна подати за 10 хвилин, оскільки більшість документів автоматично підтягуються з реєстрів. Раніше процес тривав близько пів години. Спрощена заява стала можлива завдяки меншій кількості полів для заповнення даних — 7 замість 21», — сказано в повідомленні.

У міністерстві повідомляють, що влітку 2023 року уряд полегшив процедуру звернення громадян за житловою субсидією. Донедавна подати спрощену заяву онлайн можна було через вебпортал чи застосунок Пенсійного фонду України або в паперовій формі. Ще раніше процес відбувався в довжелезних чергах та очікуваннях.

Хто може отримати субсидію:

людина, яка зареєстрована в житловому приміщенні;

особа, яка не зареєстрована, але фактично проживає на підставі договору оренди;

внутрішньо переміщена особа, яка фактично проживає без укладення договору оренди;

неповнолітня дитина, яка залишилася без батьківської опіки і має офіційного представника чи опікуна;

недієздатна особа працездатного віку, над якою встановлено опіку;

забудовник, будинок якого не прийнято в експлуатацію, але нараховується плата за житлово-комунальні послуги.

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Послуга подання спрощеної заяви про субсидію доступна для українців, які оформлюють її вперше. Скористатися оновленим функціоналом можна на порталі Дія.

Субсидії — друга за популярністю послуга в Україні. А загалом соцпослугами щороку користуються більш ніж 10 млн українців. Витрачають на них близько 700 млрд гривень з держбюджету. Близько 18 млн заяв на рік на папері приймають установи, а це приблизно 270 млн аркушів чи 1300 т паперу на рік.

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Нагадаємо, у 2024 році українці й надалі отримуватимуть житлові субсидії. Однак, уряд відчутно збільшив обсяг фінансової компенсації на придбання дров та вугілля для опалення під час опалювального сезону. Згідно з рішенням уряду, субсидія буде надаватися , якщо витрати на комунальні послуги перевищують 15% середньомісячного загального доходу сім'ї до закінчення воєнного стану та протягом 1 місяця після його припинення.

Список підстав для скасування житлової субсидії:

зміна місця проживання, адже розрахунок пільг відбувається відповідно до конкретного житла;

смерть особи, якій надавали пільги;

якщо особа вказала неправдивий розмір доходу;

придбання земельної ділянки, квартири (будинку), транспортного засобу, будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку або оплати послуг на суму, що перевищує 50 тис. грн.

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