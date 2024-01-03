Які зміни в отриманні субсидій чекають на українців у 2024 році — Finance.ua

Які зміни в отриманні субсидій чекають на українців у 2024 році Сьогодні 08:24 — Особисті фінанси

Які зміни в отриманні субсидій чекають на українців у 2024 році

У 2024 році українці й надалі отримуватимуть житлові субсидії. Однак, уряд відчутно збільшив обсяг фінансової компенсації на придбання дров та вугілля для опалення під час опалювального сезону.

Про це пише 24 Канал.

Як будуть нараховуватися субсидії

Згідно з рішенням уряду, субсидія буде надаватися, якщо витрати на комунальні послуги перевищують 15% середньомісячного загального доходу сім'ї до закінчення воєнного стану та протягом 1 місяця після його припинення.

На листопад 2023 року понад 1,7 мільйона домогосподарств вже отримали субсидії. Середній розмір фінансової підтримки для українських громадян на оплату комунальних послуг становив 1,41 тисячі гривень.

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Для розрахунку субсидій на опалювальний сезон 2023−2024 років враховуються доходи за І - ІІ квартали 2023 року, а розмір пенсійних виплат (як дохід) враховується за серпень 2023 року.

Надання субсидій відбувається через органи Пенсійного фонду України (ПФУ). Однак для отримання пільг не обов’язково відвідувати відповідні установи. Усі необхідні процедури можна виконати онлайн на порталах «Дія» або ПФУ, заповнивши відповідні форми та прикріпивши скановані копії документів.

Як зміняться деякі виплати

Щодо субсидій і пільг на тверде паливо на зиму 2024 року, згідно з рішенням Кабінету Міністрів України, нормативи опалення збільшились приблизно в 4 рази й складають:

2,23 тонн вугілля;

7,41 тонн дров.

Розмір субсидії на придбання палива обчислюється індивідуально для кожної сім'ї в залежності від їхніх доходів. Для визначення розміру субсидії на побутове паливо цього року не потрібно окремо звертатися до ПФУ.

Якщо сім'я вже мала субсидію на придбання пічного палива, нові виплати будуть автоматично перераховані. Однак одержувачам доведеться надати згоду Пенсійному фонду на обмін даними з міжнародними партнерами.

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До 1 липня 2024 року буде представлено звіт про результати експериментального проєкту щодо надання додаткової допомоги громадянам для придбання твердого пічного палива. Крім того, будуть запропоновані зміни до законодавства, яке регулює виплати субсидій та пільги за цим напрямком.

Для деяких категорій громадян субсидії на опалювальний період 2023−2024 років може бути призначена тільки за новим зверненням. Це стосується:

тих, хто подавав заяву на припинення субсидії та скористався пільгою на оплату житлово-комунальних послуг, але бажає отримувати субсидію на опалювальний період;

тих, у кого відбулися зміни у складі зареєстрованих осіб, соціальному стані та інших обставинах.

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