Як ВПО отримати субсидію: покрокова інструкція — Finance.ua

Як ВПО отримати субсидію: покрокова інструкція Сьогодні 14:00 — Особисті фінанси

Як повідомили в Міністерстві соціальної політики, підтримка щодо надання субсідії актуальна для багатьох ВПО, які - через бойові дії - змушені були виїхати в інші регіони країни.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства.

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Хто отримає

Отримати житлову субсидію можуть сім'ї, у яких плата за житлово-комунальні послуги більше визначеного для них обов’язкового платежу.

Якщо сума усіх платіжок (в межах встановлених соціальних нормативів споживання послуг) вища за обов’язковий платіж, ви потенційно можете отримати субсидію.

Розмір субсидії розраховується індивідуально для кожного домогосподарства. Він напряму залежить від доходів родини: чим менші доходи, тим більшу частину витрат оплатить держава.

При призначенні житлової субсидії до сукупного доходу не враховується допомога на проживання, що надається ВПО.

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Алгоритм отримання

Щоби отримати субсидію на оплату житлово-комунальних послуг внутрішньо переміщені особи можуть звернутися до:

Сервісного центру Пенсійного фонду України;

Центру надання адміністративних послуг;

уповноваженої посадової особи виконавчого органу сільської, селищної, міської ради територіальної громади.

Допомога онлайн

на порталуі"Дія"; (https://diia.gov.ua/)

на вебпорталі електронних послуг ПФУ; (https://portal.pfu.gov.ua/)

з мобільного додатку Пенсійного фонду України.

Документи

Для отримання субсидії потрібні:

Заява про призначення субсидії.

Декларація про доходи та витрати, в якій зазначаються дані про осіб зі складу домогосподарства, які проживають разом.

Паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Довідка про статус ВПО.

Перевірити, чи призначено вам субсидію на оплату ЖКП, можна, звернувшись особисто до органу, в якому ви подавали документи на отримання субсидії або на офіційному веб-порталі ПФУ.

В особистому кабінеті електронних послуг потрібно авторизуватися за допомогою електронного підпису або через Дію.Субсидія надається за місцем фактичного проживання — укладання договору оренди житла не є обов’язковим.

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