Київрада просить Кабмін продовжити виплати для ВПО до кінця воєнного стану — Finance.ua

Київрада просить Кабмін продовжити виплати для ВПО до кінця воєнного стану Сьогодні 16:13 — Казна та Політика

Київрада просить Кабмін продовжити виплати для ВПО до кінця воєнного стану

Київська міська рада звернулася до Кабінету Міністрів України з проханням продовжити виплати ВПО до кінця воєнного стану.

Про це повідомив депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко.

За його даними, 62 депутати проголосували «за», водночас «проти» — жодного.

Фото: Олексій Гончаренко

«Ми повинні допомагати переселенцям. Багато хто з них втратив усе, що мав. Не можна скасовувати допомогу», — сказав депутат.

Нагадаємо, виплати для внутрішньо переміщених осіб уряд продовжив до 1 березня, після чого отримувати допомогу будуть лише певні категорії переселенців.

Кому продовжать:

з 1 березня виплати автоматично будуть продовжені пенсіонерам з категорії ВПО, у яких пенсія менше за 9444 грн, тобто пенсіонерам з високим рівнем доходу допомога продовжуватись не буде;

також автоматично продовжується допомога для людей з інвалідністю першої та другої груп, а також для дітей-сиріт.

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