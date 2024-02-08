Київрада просить Кабмін продовжити виплати для ВПО до кінця воєнного стану — Finance.ua
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Київрада просить Кабмін продовжити виплати для ВПО до кінця воєнного стану

Казна та Політика
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Київрада просить Кабмін продовжити виплати для ВПО до кінця воєнного стану
Київрада просить Кабмін продовжити виплати для ВПО до кінця воєнного стану
Київська міська рада звернулася до Кабінету Міністрів України з проханням продовжити виплати ВПО до кінця воєнного стану.
Про це повідомив депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко.
За його даними, 62 депутати проголосували «за», водночас «проти» — жодного.
Фото: Олексій Гончаренко
Фото: Олексій Гончаренко
«Ми повинні допомагати переселенцям. Багато хто з них втратив усе, що мав. Не можна скасовувати допомогу», — сказав депутат.
Нагадаємо, виплати для внутрішньо переміщених осіб уряд продовжив до 1 березня, після чого отримувати допомогу будуть лише певні категорії переселенців.
Кому продовжать:
  • з 1 березня виплати автоматично будуть продовжені пенсіонерам з категорії ВПО, у яких пенсія менше за 9444 грн, тобто пенсіонерам з високим рівнем доходу допомога продовжуватись не буде;
  • також автоматично продовжується допомога для людей з інвалідністю першої та другої груп, а також для дітей-сиріт.
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