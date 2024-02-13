Виплати ВПО: в Мінсоцполітики пояснили принцип розрахунку з 1 березня — Finance.ua

Виплати ВПО: в Мінсоцполітики пояснили принцип розрахунку з 1 березня Сьогодні 13:04 — Особисті фінанси

Виплати ВПО: в Мінсоцполітики пояснили принцип розрахунку з 1 березня

З 1 березня в Україні змінений загальний принцип продовження виплат для внутрішньо переміщених осіб — відтепер для розрахунку братиметься сукупний дохід всіх членів родини переселенців.

Про це в ефірі загальнонаціонального марафону «Єдині новини» повідомила перша заступниця міністра соціальної політики Дарина Марчак.

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«Ми змінюємо загальний принцип продовження виплат для ВПО. Відтепер для отримання допомоги братиметься до уваги сукупний дохід родини, який у розрахунку на одного члена сім'ї має становити не менше ніж 9 444 грн, тобто чотири прожиткових мінімуми. Ми будемо дивитися на офіційні доходи родин, щоб визначати, чи потрібна допомога. Бо без доходів, наприклад, батька, які можуть бути як мінімальними, так і перевищувати 100 тис. грн, це важко оцінити», — сказала Марчак.

Вона нагадала, що з 1 березня виплати будуть автоматично продовжені пенсіонерам (якщо розмір їхньої пенсії не перевищує 9 444 грн), людям з інвалідністю, дітям-сиротам.

«Тобто тим категоріям громадян, які однозначно не можуть працювати, і їм потрібна подальша підтримка держави. Крім того, виплати зможуть надалі отримувати родини, які проживають у зоні бойових дій або в безпечних регіонах, і в яких діти через певні причини не можуть навчатися офлайн. Тобто батьки в таких сім'ях мають за ними доглядати і не можуть працевлаштуватися. Таким громадянам потрібно звернутися із заявою про призначення допомоги», — зазначила заступниця міністра.

На додаткову підтримку від держави також можуть розраховувати ті родини, члени яких за останні 6 місяців здійснювали кроки для здобуття економічної самостійності: встали на облік до служби зайнятості, працевлаштувалися або започаткували власний бізнес.

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«У якості нашої подяки ми продовжимо їм ще 6 місяців виплачувати допомогу. А от дорослі українці працездатного віку, які не мають дітей і не працюють, виплати не отримуватимуть. Такі люди не мають обмежень, які б заважали їм працювати, тож вони мають знаходити роботу і самостійно забезпечувати себе», — сказала Марчак.

Довідка Finance.ua:

26 січня Кабмін прийняв Постанову № 94, яка суттєво оновила підходи до соціальної підтримки внутрішньо переміщених осіб та інших вразливих категорій. Юридичний порадник ВПО розповів, які саме нововведення чекають на українських переселенців;

за даними опитування, яке провело Агентство соціального консалтингу «Соціоконсалтинг», 70% внутрішньо переміщених осіб в Україні висловили намір залишитися на своєму поточному місці проживання;

близько 40% внутрішньо переміщених осіб, які отримують фінансову допомогу від держави, живуть лише на ці кошти.

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Укрінформ За матеріалами:

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