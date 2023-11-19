У Мінреінтеграції розказали про програми працевлаштування ВПО — Finance.ua

У Мінреінтеграції розказали про програми працевлаштування ВПО Вчора 13:03 — Особисті фінанси

У Мінреінтеграції розказали про програми працевлаштування ВПО

Держава шукає додаткові можливості для працевлаштування внутрішніх переселенців.

Про це віцепрем'єр-міністр Ірина Верещук заявила під час інтерв'ю у студії телеканалу «Ми — Україна».

Вона пояснила, що першими помічниками у пошуку роботи мають бути центри зайнятості.

Читайте також Скільки отримувачів фіндопомоги для ВПО живуть лише на ці кошти — відповідь Верещук

«Наразі ці державні установи реформують свою роботу. Це не має бути місце, куди людина приходить, ставить галочку про виплату коштів і далі робить вигляд, що шукає роботу. А центр зайнятості робить вигляд, що їй допомагає. Цього більше не буде. Вони дійсно намагаються реформуватися, і у людей виникає все більше довіри до цих установ», — додала посадовиця.

Хорошим прикладом є перевірена практика отримання ваучерів на перенавчання. Цим уже скористалися понад 16 тисяч наших громадян. З них приблизно 3,5 тисячі - внутрішньо переміщені особи. Вони перекваліфікувалися, до прикладу, на психологів, працівників IT-сфери тощо.

Читайте також Статус ВПО на 5 років — Верещук розповіла про дискусії в уряді

«Загалом налічується 138 спеціальностей, за якими ВПО можуть пройти перенавчання, щоб отримати більш високооплачувану роботу», — уточнила Ірина Верещук.

Крім того, при кожній ОВА та КМВА створені Координаційні центри підтримки цивільного населення. Вони виконують консультативно-дорадчу функцію.

Читайте також Нова допомога для ВПО: хто з українців зможе отримати гроші

«Також я звертаюся до наших міжнародних партнерів з проханням допомогти у працевлаштуванні внутрішніх переселенців. Особливо на прифронтових територіях. Там не треба великих заводів і фабрик. Там мають розвиватися мінібізнесові проєкти, які б дали змогу працевлаштуватися жінкам і чоловікам працездатного віку. Зі свого боку держава всіляко заохочуватиме нові інструменти для працевлаштування ВПО, адже їх має ставати дедалі більше», — зазначила віцепрем'єрка.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.