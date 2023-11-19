У Мінреінтеграції розказали про програми працевлаштування ВПО — Finance.ua
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У Мінреінтеграції розказали про програми працевлаштування ВПО

Особисті фінанси
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У Мінреінтеграції розказали про програми працевлаштування ВПО
У Мінреінтеграції розказали про програми працевлаштування ВПО
Держава шукає додаткові можливості для працевлаштування внутрішніх переселенців.
Про це віцепрем'єр-міністр Ірина Верещук заявила під час інтерв'ю у студії телеканалу «Ми — Україна».
Вона пояснила, що першими помічниками у пошуку роботи мають бути центри зайнятості.
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«Наразі ці державні установи реформують свою роботу. Це не має бути місце, куди людина приходить, ставить галочку про виплату коштів і далі робить вигляд, що шукає роботу. А центр зайнятості робить вигляд, що їй допомагає. Цього більше не буде. Вони дійсно намагаються реформуватися, і у людей виникає все більше довіри до цих установ», — додала посадовиця.
Хорошим прикладом є перевірена практика отримання ваучерів на перенавчання. Цим уже скористалися понад 16 тисяч наших громадян. З них приблизно 3,5 тисячі - внутрішньо переміщені особи. Вони перекваліфікувалися, до прикладу, на психологів, працівників IT-сфери тощо.
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«Загалом налічується 138 спеціальностей, за якими ВПО можуть пройти перенавчання, щоб отримати більш високооплачувану роботу», — уточнила Ірина Верещук.
Крім того, при кожній ОВА та КМВА створені Координаційні центри підтримки цивільного населення. Вони виконують консультативно-дорадчу функцію.
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«Також я звертаюся до наших міжнародних партнерів з проханням допомогти у працевлаштуванні внутрішніх переселенців. Особливо на прифронтових територіях. Там не треба великих заводів і фабрик. Там мають розвиватися мінібізнесові проєкти, які б дали змогу працевлаштуватися жінкам і чоловікам працездатного віку. Зі свого боку держава всіляко заохочуватиме нові інструменти для працевлаштування ВПО, адже їх має ставати дедалі більше», — зазначила віцепрем'єрка.

Допомога для ВПО: суми та процедура отримання 🧐

Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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