70% переселенців хочуть залишитися на новому місці проживання — Finance.ua

70% переселенців хочуть залишитися на новому місці проживання Вчора 12:19 — Особисті фінанси

70% переселенців хочуть залишитися на новому місці проживання

За даними опитування, яке провело Агентство соціального консалтингу «Соціоконсалтинг», 70% внутрішньо переміщених осіб в Україні висловили намір залишитися на своєму поточному місці проживання.

Про це заявила Наталія Булига, керівниця відділу моніторингу і оцінки соціальних проєктів Агентства, під час презентації результатів дослідження «Моніторинг соціальної інтеграції ВПО», пише « Укрінформ ».

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Вона пояснила, що хоча деякі респонденти виразили сумнів щодо майбутнього та зазначили, що «важко відповісти» або планують «повернутися додому», більшість опитаних планує залишитися в тому місті, де їх опитували.

«Ми розуміємо, виїжджати будуть ті пару відсотків, які вже роблять певні кроки для того, щоб виїхати, — шукають житло і роботу. Решта так чи інакше будуть жити в тому місті, де ми їх опитували, можливо, навіть і все життя», — сказала Булига.

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Окрім місця проживання, відповідно до результатів опитування, основними проблемами для ВПО є матеріальне становище, житло, зайнятість, доступність та якість освіти. Навіть проблеми, які знаходяться на нижньому рівні рейтингу, такі як доступність психологічної або юридичної допомоги, є важливими для близько третини опитаних.

Щодо матеріального становища, 56% респондентів повідомили про проблеми з задоволенням базових потреб, таких як їжа та одяг. Ця ситуація виникає з того, що лише трохи більше половини опитаних мають хоча б одну заробітну плату в сім'ї, а решта отримує різноманітні соціальні допомоги.

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Булига також зауважила, що більшість респондентів, які мають роботу, також мають матеріальні проблеми.

Однією з найбільших турбот для ВПО є страх відсутності грошей на їжу та засоби для дітей. Більше того, багато опитаних поскаржилися на високі витрати на оренду житла та комунальні послуги, а також на недоступність житла.

Зазначається, що соціологи опитали 800 переселенців віком від 18 років в усіх регіонах України (за винятком тимчасово окупованих територій).

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