70% переселенців хочуть залишитися на новому місці проживання — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

70% переселенців хочуть залишитися на новому місці проживання

Особисті фінанси
464
70% переселенців хочуть залишитися на новому місці проживання
70% переселенців хочуть залишитися на новому місці проживання
За даними опитування, яке провело Агентство соціального консалтингу «Соціоконсалтинг», 70% внутрішньо переміщених осіб в Україні висловили намір залишитися на своєму поточному місці проживання.
Про це заявила Наталія Булига, керівниця відділу моніторингу і оцінки соціальних проєктів Агентства, під час презентації результатів дослідження «Моніторинг соціальної інтеграції ВПО», пише «Укрінформ».
Читайте також
Вона пояснила, що хоча деякі респонденти виразили сумнів щодо майбутнього та зазначили, що «важко відповісти» або планують «повернутися додому», більшість опитаних планує залишитися в тому місті, де їх опитували.
«Ми розуміємо, виїжджати будуть ті пару відсотків, які вже роблять певні кроки для того, щоб виїхати, — шукають житло і роботу. Решта так чи інакше будуть жити в тому місті, де ми їх опитували, можливо, навіть і все життя», — сказала Булига.
Читайте також
Окрім місця проживання, відповідно до результатів опитування, основними проблемами для ВПО є матеріальне становище, житло, зайнятість, доступність та якість освіти. Навіть проблеми, які знаходяться на нижньому рівні рейтингу, такі як доступність психологічної або юридичної допомоги, є важливими для близько третини опитаних.
Щодо матеріального становища, 56% респондентів повідомили про проблеми з задоволенням базових потреб, таких як їжа та одяг. Ця ситуація виникає з того, що лише трохи більше половини опитаних мають хоча б одну заробітну плату в сім'ї, а решта отримує різноманітні соціальні допомоги.
Читайте також
Булига також зауважила, що більшість респондентів, які мають роботу, також мають матеріальні проблеми.
Однією з найбільших турбот для ВПО є страх відсутності грошей на їжу та засоби для дітей. Більше того, багато опитаних поскаржилися на високі витрати на оренду житла та комунальні послуги, а також на недоступність житла.
Зазначається, що соціологи опитали 800 переселенців віком від 18 років в усіх регіонах України (за винятком тимчасово окупованих територій).
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Хочу отримати гроші до зарплати 👛

За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.