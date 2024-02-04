Як оформити субсидію без офіційного працевлаштування — Finance.ua

Як оформити субсидію без офіційного працевлаштування Сьогодні 12:03 — Особисті фінанси

Уже майже минула зима, однак українці все ще цікавляться, як отримати субсидію на житлово-комунальні послуги.

У ПФУ відповіли на запитання щодо призначення субсидій.

Однією з умов призначення грошової допомоги є сплата податків до Пенсійного фонду. У випадку, якщо громадянин офіційно працевлаштований, це за неї повинен робити роботодавець.

Однак, якщо людина не має офіційного працевлаштування, але добровільно щомісяця сплачує податок, вона також має право претендувати на субсидію.

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Важливо зазначити, що єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у розмірі, не меншому за мінімальний, є обов’язковим до сплати.

Такі внески необхідно робити упродовж цілого кварталу перед кварталом, у якому громадянин має намір звертатися за субсидією.

У відомстві зазначили, що у 2023 році єдиний внесок становив 1474 грн, адже розмір мінімальної зарплати складав 6700 грн.

Отже, для отримання грошової допомоги необхідно було добровільно сплатити таку суму, і не менше. Однак з 1 січня 2024 року розмір мінімальної заробітньої плати збільшили до 7100 грн, тож єдиний внесок також зріс — 1562 грн.

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В уряді вирішили, що з 1 квітня 2024 року розмір мінімальної зарплати становитиме 8000 грн, отже внесок збільшиться до 1760 грн відповідно.

Тож тим громадянам, які вирішили платити за себе самі, потрібно сплачувати не менше цих сум, щоб місяць йшов у страховий стаж і можна було претендувати на субсидію. За інших умов, відомство може відмовити в призначенні допомоги на оплату житлово-комунальних послуг.

Нагадаємо, що таку допомогу призначають в опалювальний та неопалювальний сезони. Тим, хто постійно отримує субсидію, наприклад, пенсіонерам із низьким доходом та без змін у сім'ї, її продовжують автоматично.

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