В Україні можуть пом’якшити умови для надання субсидій: кого це стосується — Finance.ua

В Україні можуть пом’якшити умови для надання субсидій: кого це стосується Сьогодні 09:12 — Особисті фінанси

В Україні можуть пом’якшити умови для надання субсидій: кого це стосується

Міністерство соціальної політики України пропонує внести зміни до порядку призначення житлових субсидій. Одна з запропонованих норм стосується боржників.

Про це йдеться у проєкті постанови Кабміну, розміщеному для обговорення на сайті Федерації профспілок України ( ФПУ ).

Що ж пропонують

Як йдеться у документі, житлова субсидія не буде призначатися за наявності простроченої понад три місяці заборгованості з оплати однієї з житлово-комунальних послуг, якщо її сума перевищує 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (680 гривень).

Наразі субсидія не призначається, якщо загальна сума заборгованості зі сплати всіх житлово-комунальних послуг перевищує вказану величину.

Проєктом пропонується доповнити положення нормою, що у разі смерті члена домогосподарства (крім заявника) або члена сім'ї особи зі складу домогосподарства уповноважені органи самостійно переглядають житлову субсидію з місяця, наступного за місяцем, у якому настала смерть, без звернення заявника.

Також пропонують внести зміни до порядку в частині уточнення норми щодо проведення перерахунку розміру пільг у разі смерті члена сім'ї пільговика незалежно від подання пільговиком відповідної заяви.

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