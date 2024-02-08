У «Дії» скоро може з’явитися військовий квиток — Finance.ua

У «Дії» скоро може з’явитися військовий квиток Сьогодні 14:03 — Особисті фінанси

У «Дії» скоро може з’явитися військовий квиток

У «Дії» скоро може з’явитися військовий квиток, Мінцифри вже працює над цим.

Про це повідомив голова Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв'ю Forbes.

«Там є певна логіка. Поки що не можу її спойлерити. Скажімо так, це може бути військовий квиток в „Дії“. Проте, найімовірніше, його не буде. Зараз ми працюємо над цим проєктом окремо», — повідомив Федоров.

За його словами, це питання поки що опрацьовується.

«Буде правильно, якщо Міноборони першим анонсує новину в цьому напрямку», — додав міністр.

Нагадаємо, що вперше про електронний військовий квиток заявив новий глава Міністерства оборони України Рустем Умєров, виступаючи 6 вересня 2023 року на пленарному засіданні Верховної Ради. Міністр оборони почав свій виступ із заяви про те, що абревіатура ВЛК (військово-лікарська комісія) має залишитися в минулому. Він також поставив перед своїм відомством нові завдання:

цифровізувати всі процеси;

запустити єдиний реєстр призовників;

зацифрувати всі процеси, які це дозволяють;

запровадити електронний військовий квиток.

Точних термінів, коли нововведення реалізують, глава Міноборони Рустем Умєров не називав. Однак увесь процес цифровізації армії назвав пріоритетним для роботи свого відомства.

Нагадуємо, що в Мінцифри неодноразово заявляли, що впроваджувати повістки в «Дії» не планують. «Наступного року буде 1 млн дронів. Повісток у Дії не буде ніколи. І тільки так», — заявляв Федоров минулого року.

Відмітимо, що 7 лютого народні депутати підтримали в першому читанні запропонований урядом законопроєкт 10 449 про посилення мобілізації. Згідно з документом, має запрацювати електронний кабінет військовозобов'язаного (призовника, резервіста), у якому можна оновити свої облікові дані. Утім, через цей кабінет надсилатимуться й електронні повістки . Повістка вважатиметься врученою після появи в електронному кабінеті.

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