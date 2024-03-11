Українці зможуть використовувати «Дію» у ЄС як цифровий гаманець — Finance.ua
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Українці зможуть використовувати «Дію» у ЄС як цифровий гаманець

Технології&Авто
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Українці зможуть використовувати «Дію» у ЄС як цифровий гаманець
Українці зможуть використовувати «Дію» у ЄС як цифровий гаманець
Європейський парламент проголосував за створення законодавчої (нормативної) основи для цифрової ідентифікації ЄС. Це пришвидшує реалізацію Європейського цифрового гаманця (EUDI).
Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Що таке цифровий гаманець ЄС

Цифровий гаманець ідентифікації ЄС — це мобільний продукт, що дасть змогу безпечно в електронній формі зберігати персональні дані та ділитися ними.
Він діятиме як у межах своєї країни, так і за кордоном. Матиме спільні стандарти та технічні характеристики для всіх країн ЄС.
У межах пілотного проєкту Potential протестує 6 різних видів послуг:
  • користування державними сервісами онлайн;
  • зручне й безпечне відкриття банківського рахунку онлайн;
  • постійний доступ до водійських посвідчень у смартфоні;
  • реєстрація SIM-карти;
  • користування електронним підписом;
  • отримання електронних медичних рецептів.

Для чого це необхідно

Після запровадження цифрового гаманця українці зможуть використовувати Дію в Європі. А європейці — свої цифрові гаманці в Україні.
Як повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, із цифровим гаманцем можна буде онлайн зручно й безпечно відкривати банківський рахунок, мати постійний доступ до водійських посвідчень у телефоні, користуватися електронним підписом та отримувати електронні медичні рецепти.
У міністерстві наголосили, що держави-учасники консорціуму Potential повинні представити свої національні гаманці ЄС протягом 24 місяців, а тестування прототипів має завершитися до квітня 2025 року. Єврокомісія до кінця першого кварталу цього року має опублікувати уніфіковані вимоги для гаманців EUDI.

Довідка Finance.ua

  • у 2023 році Україна разом із 18 країнами-членами ЄС долучилася до консорціуму Potential;
  • cпільно з європейськими колегами українці розробили вимоги до Європейського гаманця та сценарії його використання. А також поділилися досвідом упровадження застосунку Дія, у якому більшість функцій, передбачених гаманцем EUDI, уже працювала задовго до презентації пропозиції Єврокомісії;
  • Україна — єдина країна в складі консорціуму, яка наразі не є членом ЄС, але вже активно працює над майбутньою електронною ідентифікацією в Європі.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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