YouTube повертає приватні повідомлення

Технології&Авто
YouTube офіційно підтвердив запуск нового експерименту — тестування прямого обміну повідомленнями всередині мобільної версії платформи. Функція, яка дозволить надсилати відео та обговорювати їх у приватних чатах, може стати значним оновленням екосистеми сервісу.
Попри зростаючий інтерес користувачів, новий функціонал поки доступний лише в окремих країнах і має низку особливостей, про які сервіс повідомив заздалегідь.

Чому YouTube повертає приватні чати

Приватні повідомлення вже існували на платформі у 2017−2019 роках. Тоді сервіс намагався створити альтернативний канал комунікації, однак через низьку популярність і зміщення фокусу на відкриті коментарі функцію закрили.
Водночас попит на приватну взаємодію між користувачами зростав. За словами YouTube, можливість ділитися роликами в особистих чатах залишалася одним з найчастіших запитів спільноти, що й стало причиною повернення функції в тестовому форматі.

Де і для кого доступні нові DMs

Поки що YouTube відкрив доступ до приватних повідомлень лише дорослим користувачам в Ірландії та Польщі. Це перший етап ширшого тестування, за результатами якого сервіс вирішить, чи варто розширювати функцію на інші ринки.
Нова функція приватних повідомлень доступна виключно в мобільному застосунку YouTube, участь у експерименті можуть брати лише повнолітні користувачі, а сам інтерфейс нагадує попередню систему DMs, дозволяючи надсилати відео та спілкуватися в особистих чатах.
Хоча YouTube говорить про приватні чати, компанія одразу попереджає, що листування не є повністю конфіденційним.
Система автоматично скануватиме частину повідомлень, щоб виявляти потенційні порушення правил платформи. Якщо алгоритм помітить ризикований контент, його можуть передати модераторам для ручної перевірки.
