Nokia скоротить та продасть частину бізнесу, щоб зосередитися на роботі з ШІ
Nokia планує масштабну реструктуризацію бізнесу, щоб зосередитися на розвитку інфраструктури для ШІ.
Про це повідомляє Bloomberg.
Nokia продасть нерентабельні активи та об’єднає чотири поточні підрозділи у дві основні бізнес-одиниці: мобільні мережі та мережеву інфраструктуру.
Підрозділ мережевої інфраструктури охопить оптичні мережі, які постачають величезні обсяги даних, необхідні для роботи центрів обробки даних ШІ.
У Nokia очікують від €2,7 млрд до €3,2 млрд операційного прибутку до 2028 року.
Клієнти зі сфери ШІ та хмарних технологій забезпечили 6% чистого доходу у третьому кварталі, тому керівництво називає цей напрям «найбільшою можливістю».
Виконавчий директор Nokia Джастін Отар зазначив, що компанія «подвоює зусилля» у напрямку мережевої інфраструктури, яка має стати ключем до розвитку ШІ.
Компанія також інтегрує свій патентний бізнес Nokia Technologies та підрозділ хмарних і мережевих сервісів у мобільний сегмент.
Підрозділ оборонних технологій залишатиметься окремим бізнесом-«інкубатором».
Серед активів, які компанія планує продати, є фіксований бездротовий доступ 5G (Fixed Wireless Access) і мікрохвильовий зв’язок.
