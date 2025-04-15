У 2025 році вийдуть останні кнопкові телефони Nokia — Finance.ua
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У 2025 році вийдуть останні кнопкові телефони Nokia

Фондовий ринок
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У 2025 році вийдуть останні кнопкові телефони Nokia
У 2025 році вийдуть останні кнопкові телефони Nokia
Компанія планує випустити кілька перевиданих моделей Nokia протягом 2025 року. Цей випуск стане, по суті, прощальним туром одного із найзнакових брендів в історії мобільного зв’язку.
Майбутня лінійка — це подорож на початку 2000-х. Серед очікуваних моделей — Nokia 3510 4G, Nokia 5710XA 4G (2025), Nokia 130 Music (2G), Nokia 150 Music (2G) та Nokia 8310 4G.
Ці пристрої не є смартфонами і навіть не намагаються ними здаватися. Це прості, кнопкові телефони, створені для користувачів, які віддають перевагу мінімалізму або прагнуть позбутися перевантаження сучасними програмами.
Всі ці новинки 2025 року — скоріше не відродження, а продуманий прощальний жест. Вже до березня 2026 року стратегію спільного брендингу — HMD на упаковці та Nokia на корпусі — буде офіційно завершено. Це стане кінцем цілої доби.
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За матеріалами:
iLenta
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