Ford представив оновлений Transit 2026 з цифровими можливостями (фото)

Ford Transit, який залишається найпопулярнішим комерційним фургоном у США, у 2026 році отримує комплексне оновлення.
Модель зберегла знайомий дизайн, проте отримала нові емблеми, модернізовані задні ліхтарі з датчиками сліпих зон та новий колір для корпоративних клієнтів — Wild Green Metallic.
Найбільші зміни — всередині. Transit отримав нову електронну архітектуру, що дає змогу робити «повітряні» оновлення програмного забезпечення. У салоні з’явилися 8-дюймова цифрова панель приладів і 12-дюймова мультимедійна система SYNC 4, а також модем 5G та запуск двигуна кнопкою.
Усі версії оснащені системою безпеки Ford Co-Pilot360 з передніми та задніми датчиками, а за бажання можна обрати розширений пакет Co-Pilot360 2.0. Для бізнесу пропонуються оновлені телематичні сервіси Ford Pro, що дають змогу відстежувати технічний стан і використання авто.
Електричний E-Transit отримав новий тепловий насос, що підвищує ефективність, і варіант із подовженою колісною базою. У лінійці залишилися бензинові V6 потужністю 275 і 300 к.с., а також електрична версія з батареєю 89 кВт∙год і мотором на 266 к.с.
Серед нових опцій — пакет підключення з роком необмеженого Wi-Fi, потоковими сервісами та Alexa. Для вантажних версій додали функцію Delivery Assist, яка автоматично блокує авто та вмикає аварійні вогні під час доставки.
