0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Ford представив оновлений Transit 2026 з цифровими можливостями (фото)

Технології&Авто
207
Ford представив оновлений Transit 2026 з цифровими можливостями (фото)
Ford представив оновлений Transit 2026 з цифровими можливостями (фото)
Ford Transit, який залишається найпопулярнішим комерційним фургоном у США, у 2026 році отримує комплексне оновлення.
Модель зберегла знайомий дизайн, проте отримала нові емблеми, модернізовані задні ліхтарі з датчиками сліпих зон та новий колір для корпоративних клієнтів — Wild Green Metallic.
Найбільші зміни — всередині. Transit отримав нову електронну архітектуру, що дає змогу робити «повітряні» оновлення програмного забезпечення. У салоні з’явилися 8-дюймова цифрова панель приладів і 12-дюймова мультимедійна система SYNC 4, а також модем 5G та запуск двигуна кнопкою.
Усі версії оснащені системою безпеки Ford Co-Pilot360 з передніми та задніми датчиками, а за бажання можна обрати розширений пакет Co-Pilot360 2.0. Для бізнесу пропонуються оновлені телематичні сервіси Ford Pro, що дають змогу відстежувати технічний стан і використання авто.
Читайте також
Ford представив оновлений Transit 2026 з цифровими можливостями (фото)
Електричний E-Transit отримав новий тепловий насос, що підвищує ефективність, і варіант із подовженою колісною базою. У лінійці залишилися бензинові V6 потужністю 275 і 300 к.с., а також електрична версія з батареєю 89 кВт∙год і мотором на 266 к.с.
Ford представив оновлений Transit 2026 з цифровими можливостями (фото)
Серед нових опцій — пакет підключення з роком необмеженого Wi-Fi, потоковими сервісами та Alexa. Для вантажних версій додали функцію Delivery Assist, яка автоматично блокує авто та вмикає аварійні вогні під час доставки.
За матеріалами:
MMR
Авто
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems