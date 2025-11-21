0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

VW показав дешевшого конкурента для власної Jetta (фото)

Технології&Авто
1243
VW показав дешевшого конкурента для власної Jetta (фото)
VW показав дешевшого конкурента для власної Jetta (фото)
Німецький автовиробник представив Volkswagen Lavida Pro — седан С-сегмента, який традиційно створюється виключно для Піднебесної. Новинка базується на глобальній платформі MQB, яку використовують для Jetta, проте має нижчу стартову вартість.
Про це повідомляє Wheel-News.

Габарити та технічна база

Sedан розтягнувся до 4720 мм завдовжки при ширині 1806 мм і висоті 1482 мм. Колісна база сягає 2688 мм, що забезпечує простір у салоні. Споряджена маса становить 1320 кг.
Зовнішність Lavida Pro нагадує актуальні Golf та Passat. Виразні риси включають аркоподібну лінію даху, скульптурний капот і приховані дверні ручки. Широка решітка радіатора інтегрована з вузькими LED-фарами, створюючи агресивний образ.
VW показав дешевшого конкурента для власної Jetta (фото)
Всередині Volkswagen встановив віртуальну приладову панель та великий 12,9-дюймовий сенсорний дисплей мультимедіа. Селектор коробки передач перемістили на кермову колонку, звільнивши місце в центральному тунелі. Багажник вміщує 510 літрів.

Читайте також: Китайський автопром продовжує завойовувати світ

Навіть базова версія отримала клімат-контроль та парктроніки. Топові комплектації пропонують систему кругового огляду, підігрів крісел, адаптивний круїз-контроль, автоматичне екстрене гальмування та асистент утримання в смузі.
VW показав дешевшого конкурента для власної Jetta (фото)
Читайте також
Під капотом — виключно 1,5-літрові бензинові агрегати: атмосферний на 110 к.с. з 6-ступінчастим «автоматом» або турбований потужністю 160 к.с. із 7-діапазонним роботом DSG.

Ціни

Volkswagen Lavida Pro надійшов у продаж на китайському ринку за ціною від 120 900 до 145 900 юанів ($17 000 — 20 500). Це робить його одним із найдоступніших седанів у лінійці бренду в регіоні.
За матеріалами:
newsauto
Авто
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems