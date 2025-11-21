VW показав дешевшого конкурента для власної Jetta (фото) Сьогодні 05:02 — Технології&Авто

VW показав дешевшого конкурента для власної Jetta (фото)

Німецький автовиробник представив Volkswagen Lavida Pro — седан С-сегмента, який традиційно створюється виключно для Піднебесної. Новинка базується на глобальній платформі MQB, яку використовують для Jetta, проте має нижчу стартову вартість.

Габарити та технічна база

Sedан розтягнувся до 4720 мм завдовжки при ширині 1806 мм і висоті 1482 мм. Колісна база сягає 2688 мм, що забезпечує простір у салоні. Споряджена маса становить 1320 кг.

Зовнішність Lavida Pro нагадує актуальні Golf та Passat. Виразні риси включають аркоподібну лінію даху, скульптурний капот і приховані дверні ручки. Широка решітка радіатора інтегрована з вузькими LED-фарами, створюючи агресивний образ.

Всередині Volkswagen встановив віртуальну приладову панель та великий 12,9-дюймовий сенсорний дисплей мультимедіа. Селектор коробки передач перемістили на кермову колонку, звільнивши місце в центральному тунелі. Багажник вміщує 510 літрів.

Навіть базова версія отримала клімат-контроль та парктроніки. Топові комплектації пропонують систему кругового огляду, підігрів крісел, адаптивний круїз-контроль, автоматичне екстрене гальмування та асистент утримання в смузі.

Під капотом — виключно 1,5-літрові бензинові агрегати: атмосферний на 110 к.с. з 6-ступінчастим «автоматом» або турбований потужністю 160 к.с. із 7-діапазонним роботом DSG.

Ціни

Volkswagen Lavida Pro надійшов у продаж на китайському ринку за ціною від 120 900 до 145 900 юанів ($17 000 — 20 500). Це робить його одним із найдоступніших седанів у лінійці бренду в регіоні.

