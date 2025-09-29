Volkswagen прибирає сенсорні кнопки з автомобілів: чому так Сьогодні 05:45 — Технології&Авто

Volkswagen прибирає сенсорні кнопки з автомобілів: чому так

Volkswagen знову опинився в центрі дискусій щодо ергономіки керування автомобілем. Після критики на адресу сенсорних кнопок і слайдерів, які виявилися незручними та неінтуїтивними, німецький бренд повернувся до більш традиційних фізичних елементів у новому Tiguan. Але тепер компанія подала новий патент, який може знову викликати суперечки.

Йдеться про систему, що використовує відстеження погляду водія. Камера, спрямована на обличчя, визначає, куди дивиться кермувальник, а універсальні кнопки на кермі чи панелі змінюють своє призначення залежно від напрямку погляду. Таким чином, Volkswagen намагається скоротити кількість фізичних кнопок у салоні.

Заявка до патентного відомства Німеччини описує широкі можливості використання цієї технології: від мультимедійної системи та клімат-контролю до фар, дзеркал, склоочисників і навіть підігріву сидінь. Окрім цього, розглядається концепція голографічної панелі, яка дозволятиме активувати функції за допомогою жестів.

Разом із потенційними перевагами виникає й низка запитань. Наскільки зручно кермувати автомобілем, використовуючи подібну систему, і чи не створить вона більше проблем, ніж вирішить? Адже у випадку складних технологій головна небезпека — відволікання водія.

Водночас автовиробники загалом не поспішають повертатися до класичних кнопок через складність виробництва та підвищення собівартості. Програмне оновлення екранів та сенсорних інтерфейсів обходиться значно дешевше, а мода на мінімалізм лише підштовхує компанії експериментувати з новими технологіями.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.