0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Volkswagen прибирає сенсорні кнопки з автомобілів: чому так

Технології&Авто
71
Volkswagen прибирає сенсорні кнопки з автомобілів: чому так
Volkswagen прибирає сенсорні кнопки з автомобілів: чому так
Volkswagen знову опинився в центрі дискусій щодо ергономіки керування автомобілем. Після критики на адресу сенсорних кнопок і слайдерів, які виявилися незручними та неінтуїтивними, німецький бренд повернувся до більш традиційних фізичних елементів у новому Tiguan. Але тепер компанія подала новий патент, який може знову викликати суперечки.
Йдеться про систему, що використовує відстеження погляду водія. Камера, спрямована на обличчя, визначає, куди дивиться кермувальник, а універсальні кнопки на кермі чи панелі змінюють своє призначення залежно від напрямку погляду. Таким чином, Volkswagen намагається скоротити кількість фізичних кнопок у салоні.
Заявка до патентного відомства Німеччини описує широкі можливості використання цієї технології: від мультимедійної системи та клімат-контролю до фар, дзеркал, склоочисників і навіть підігріву сидінь. Окрім цього, розглядається концепція голографічної панелі, яка дозволятиме активувати функції за допомогою жестів.
Разом із потенційними перевагами виникає й низка запитань. Наскільки зручно кермувати автомобілем, використовуючи подібну систему, і чи не створить вона більше проблем, ніж вирішить? Адже у випадку складних технологій головна небезпека — відволікання водія.
Водночас автовиробники загалом не поспішають повертатися до класичних кнопок через складність виробництва та підвищення собівартості. Програмне оновлення екранів та сенсорних інтерфейсів обходиться значно дешевше, а мода на мінімалізм лише підштовхує компанії експериментувати з новими технологіями.
За матеріалами:
mmr.ua
Авто
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems