Кожен третій — безробітний. Чому ветерани не можуть знайти себе поза фронтом Сьогодні 12:02 — Особисті фінанси

Кожен третій — безробітний. Чому ветерани не можуть знайти себе поза фронтом

В Україні близько 30% ветеранів мають статус безробітного.

Про це заступниця виконавчого директора Українського ветеранського фонду Каріна Дорошенко повідомила під час пресконференції в Медіацентрі Україна — Укрінформ.

«Роботодавці хочуть приймати ветерана на роботу, оскільки він має хороші лідерські якості, стресостійкість, витривалість, вміння знаходити рішення. Попри це, з досліджень ми бачимо, що близько 30% ветеранів мають статус безробітного», — сказала Дорошенко.

Вона зазначила, що одна з причин, про яку кажуть ветерани, — їм некомфортно повертатися у середовище цивільних чи на попереднє місце роботи, бо вони звикають підпорядковуватися своєму командиру, працювати зі своїми побратимами.

Дорошенко зауважила, що частина з них готова відкривати власну справу, розвивати власний бізнес, запрошувати своїх побратимів на роботу.

Водночас, за її словами, хтось хоче працювати як найманий робітник. Заступник виконавчого директора Українського ветеранського фонду наголосила, що для цього роботодавцям потрібно розробляти форми адаптації ветеранів.

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«Треба вміти знаходити можливості для ветерана, користуватися новим досвідом, показати йому, що з військової кар'єри можна адаптувати свої компетенції в цивільне життя», — підкреслила Дорошенко.

Нагадаємо, раніше заступниця міністра економіки Тетяна Бережна заявляла , що уряд прагне створювати умови, в яких ветерани російсько-української війни захочуть відкривати бізнеси, повертатися на свою попередню роботу чи знаходити нову.

За її словами, в бюджеті на 2024 рік на підтримку ветеранів, ветеранок та їхніх сімей передбачено майже 14 млрд грн. Це вдвічі більше, ніж минулого року.

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Також аналітики порталу robota.ua проводили дослідження «Наскільки роботодавці готові працевлаштовувати ветеранів?». На питання, «Чи готові ви взяти на роботу ветерана російсько-української війни: 88,1% роботодавців відповіли «Так»; 10,7% опитаних не змогли відповісти на запитання; трохи більше ніж 1% вказали, що не готові працевлаштувати ветерана.

Український ветеранський фонд Міністерства у справах ветеранів фінансово підтримав 508 ветеранських підприємницьких ініціатив.

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