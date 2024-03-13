Майже кожен другий українець допускає, що може стати ветераном — Finance.ua

Майже кожен другий українець допускає, що може стати ветераном Сьогодні 16:28 — Особисті фінанси

Майже кожен другий українець допускає, що може стати ветераном

Понад 40% українців допускають, що можуть стати ветераном у майбутньому, 53% — протилежної думки. Про можливість стати ветеранами найчастіше кажуть мешканці західних регіонів, наймолодші респонденти, чоловіки, та ті, хто мають родичів і близьких, котрі воювали з 2014 року і зараз.

Про це свідчать результати опитування «Образ ветеранів в українському суспільстві», проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» спільно з Українським ветеранським фондом.

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Попри зростання кількості родин, у яких є люди, котрі воюють, все ж опитування фіксує зниження рівня абсолютної довіри цивільного населення до ветеранів різних категорій та військових.

Інфографіка: veteranfund.com.ua

«76% опитаних вважають, що суспільство сьогодні поважає ветеранів. Водночас у порівнянні з опитуванням у вересні 2023 р. їхня кількість майже не змінилася (у вересні таких було 79%). Протилежну думку сьогодні мають 18%. Більше таких серед мешканців західних регіонів та молоді», — наголосив Любомир Мисів, заступник директора Соціологічної групи «Рейтинг».

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67% українців вважають, що для ветеранів однією з головних проблем буде нерозуміння з боку суспільства. Водночас опитування, проведене Українським ветеранським фондом в січні 2024 року серед ветеранів показало, що 63,3% ветеранів зіштовхнуться з нерозумінням з боку суспільства.

Інфографіка: veteranfund.com.ua

«Ми регулярно провидимо загальнонаціональні опитування серед цивільного населення та аналізуємо потреби й настрої ветеранів. Наразі фіксуємо зростання стигматизації захисників. До прикладу, за результатами загальнонаціонального опитування 86% українців вважають, що ветерани зіштовхнуться з психоемоційною нестабільністю, у той час коли останній аналіз настроїв ветеранів вказує, що лише 50,5% ветеранів вважають цю проблему ймовірною», — каже Юлія Кіріллова, начальниця навчально-аналітичного відділу Українського ветеранського фонду.

Інфографіка: veteranfund.com.ua

Нагадаємо, уряд збільшив розмір державної соціальної допомоги дітям загиблих захисників-добровольців.

У Центрах надання адміністративних послуг відкриють «єдине вікно» з надання усього комплексу послуг ветеранам та членам їхніх родин.

Виконувач обов’язків міністра у справах ветеранів Олександр Порхун заявив , що 70% ветеранів не знають про пільги та послуги, які гарантовані їм чинним законом. Через це вони не можуть скористатися ними.

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