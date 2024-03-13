Кабмін збільшив розмір соцдопомоги дітям загиблих захисників-добровольців — Finance.ua

Кабмін збільшив розмір соцдопомоги дітям загиблих захисників-добровольців Сьогодні 10:32 — Казна та Політика

Кабмін збільшив розмір соцдопомоги дітям загиблих захисників-добровольців

Уряд збільшив розмір державної соціальної допомоги дітям загиблих захисників-добровольців.

Про це повідомляє Урядовий портал.

«Уряд врегулював питання виплат соцдопомоги і дітям добровольців, яким відповідно до Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту“ встановлено статус члена сім'ї загиблого Захисника чи Захисниці України», — сказано в повідомленні.

Про кого йдеться

Йдеться про дітей загиблих (померлих) захисників і захисниць України з числа осіб, які добровільно брали участь у здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України, та не входили до складу добровольчих формувань територіальних громад (ДФТГ).

Розмір допомоги

З 1 квітня автоматично підвищиться розмір виплати з 2361 грн до 7800 грн на одного неповнолітнього та до 6100 грн — на кожного, якщо в сім'ї двоє і більше дітей.

«Мінветеранів звернулося до Мінсоцполітики з проханням врегулювати питання призначення виплат у зв’язку з втратою годувальника членам сімей загиблих. Як результат, з 1 квітня діти загиблих добровольців будуть отримувати адресну допомогу в підвищених розмірах», — прокоментував рішення т.в.о. міністра у справах ветеранів України Олександр Порхун.

Нагадаємо, виплати від держави отримують 2,6 млн внутрішньо переміщених осіб.

У березні, разом з підвищенням пенсій, уряд впровадив обмеження на майбутні виплати ветеранам війни. Відтепер вони не будуть прив’язані до прожиткового мінімуму.

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