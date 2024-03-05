Стало відомо, скільки переселенців отримують виплати від держави — Finance.ua

Стало відомо, скільки переселенців отримують виплати від держави Сьогодні 09:33 — Казна та Політика

Стало відомо, скільки переселенців отримують виплати від держави

Виплати від держави отримують 2,6 млн внутрішньо переміщених осіб.

Про це премʼєр-міністр Денис Шмигаль поінформував під час щорічної пресконференції за підсумками чотирьох років роботи уряду.

«У нас мільйони людей фактично переміщені, 2,6 млн людей, маючи статус, отримують виплати», — сказав Шмигаль.

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Як додав глава уряду, урядова політика щодо дієвої підтримки внутрішньо переміщених осіб полягає, окрім виплат, у забезпеченні інтеграції внутрішньо переміщених осіб у приймаючі громади, стимулюванні внутрішньо переміщених осіб працездатного віку до працевлаштування, наданні цільових інструментів соціальної підтримки, які відповідатимуть на їхні конкретні життєві потреби, захист родин від ризику бідності, підтримка родин з дітьми тощо.

Він нагадав, що також уряд продовжив автоматичну виплату допомоги ВПО з 1 лютого без додаткових звернень, з 1 березня виплати продовжуються для більшості нинішніх отримувачів, зокрема для категорій, які не мають можливості працювати, для осіб, що втратили працездатність, осіб з інвалідністю 1 та 2 групи, дітей-сиріт, дітей з інвалідністю, дітей, що залишилися без батьківського піклування.

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Нагадаємо, з 1 березня в Україні змінений загальний принцип продовження виплат для внутрішньо переміщених осіб — відтепер для розрахунку братиметься сукупний дохід всіх членів родини переселенців.

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Укрінформ За матеріалами:

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