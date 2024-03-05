Стало відомо, скільки переселенців отримують виплати від держави — Finance.ua

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Стало відомо, скільки переселенців отримують виплати від держави

Казна та Політика
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Стало відомо, скільки переселенців отримують виплати від держави
Стало відомо, скільки переселенців отримують виплати від держави
Виплати від держави отримують 2,6 млн внутрішньо переміщених осіб.
Про це премʼєр-міністр Денис Шмигаль поінформував під час щорічної пресконференції за підсумками чотирьох років роботи уряду.
«У нас мільйони людей фактично переміщені, 2,6 млн людей, маючи статус, отримують виплати», — сказав Шмигаль.
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Як додав глава уряду, урядова політика щодо дієвої підтримки внутрішньо переміщених осіб полягає, окрім виплат, у забезпеченні інтеграції внутрішньо переміщених осіб у приймаючі громади, стимулюванні внутрішньо переміщених осіб працездатного віку до працевлаштування, наданні цільових інструментів соціальної підтримки, які відповідатимуть на їхні конкретні життєві потреби, захист родин від ризику бідності, підтримка родин з дітьми тощо.
Він нагадав, що також уряд продовжив автоматичну виплату допомоги ВПО з 1 лютого без додаткових звернень, з 1 березня виплати продовжуються для більшості нинішніх отримувачів, зокрема для категорій, які не мають можливості працювати, для осіб, що втратили працездатність, осіб з інвалідністю 1 та 2 групи, дітей-сиріт, дітей з інвалідністю, дітей, що залишилися без батьківського піклування.
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Нагадаємо, з 1 березня в Україні змінений загальний принцип продовження виплат для внутрішньо переміщених осіб — відтепер для розрахунку братиметься сукупний дохід всіх членів родини переселенців.
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За матеріалами:
Укрінформ
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