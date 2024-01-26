В уряді пояснили скасування виплат переселенцям крім деяких категорій — Finance.ua

В уряді пояснили скасування виплат переселенцям крім деяких категорій Сьогодні 11:45 — Казна та Політика

В уряді пояснили скасування виплат переселенцям крім деяких категорій

Скасування компенсації на проживання для внутрішньо переміщених осіб, крім пенсіонерів та деяких інших категорій, пов’язано з вимогами міжнародних партнерів, які надають Україні кошти.

Про це заявила віце-прем'єр-міністр — міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук під час телемарафону.

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«Ці зміни пов’язані з тим, що у нас зменшується дохідна частина бюджету. Ми напряму прив’язані до рішень наших партнерів. Партнери ставлять вимоги постійно верифіковувати виплати з метою їх зменшення, чи оптимізації, можна сказати. Йдеться про те, що за міжнародними лекалами два роки достатньо для того, аби адаптуватися», — сказала вона.

Верещук повідомила, що у 2022 році на виплати ВПО витратили з бюджету 57 млрд гривень, у 2023 році - 73 млрд гривень. Уряд планує у 2024 році зменшили цю суму знову до 57 мільярдів гривень.

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За її даними, в Україні приблизно 4,9 млн осіб, які вважаються внутрішніми переселенцями. Із них 2,5 млн щомісяця отримують виплати. Верещук повідомила, що кількість ВПО постійно змінюється у зв’язку з міграцією людей за кордон або поверненням їх до своїх домівок — тоді вони не вважаються ВПО.

«Тому незначно зменшується кількість», — сказала вона та зазначила, що є люди, які виїжджають із прифронтових районів.

Нагадаємо, виплати для внутрішньо переміщених осіб уряд продовжив до 1 березня, після чого отримувати допомогу будуть лише певні категорії переселенців.

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