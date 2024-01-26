В уряді пояснили скасування виплат переселенцям крім деяких категорій — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В уряді пояснили скасування виплат переселенцям крім деяких категорій

Казна та Політика
66
В уряді пояснили скасування виплат переселенцям крім деяких категорій
В уряді пояснили скасування виплат переселенцям крім деяких категорій
Скасування компенсації на проживання для внутрішньо переміщених осіб, крім пенсіонерів та деяких інших категорій, пов’язано з вимогами міжнародних партнерів, які надають Україні кошти.
Про це заявила віце-прем'єр-міністр — міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук під час телемарафону.
Читайте також
«Ці зміни пов’язані з тим, що у нас зменшується дохідна частина бюджету. Ми напряму прив’язані до рішень наших партнерів. Партнери ставлять вимоги постійно верифіковувати виплати з метою їх зменшення, чи оптимізації, можна сказати. Йдеться про те, що за міжнародними лекалами два роки достатньо для того, аби адаптуватися», — сказала вона.
Верещук повідомила, що у 2022 році на виплати ВПО витратили з бюджету 57 млрд гривень, у 2023 році - 73 млрд гривень. Уряд планує у 2024 році зменшили цю суму знову до 57 мільярдів гривень.
Читайте також
За її даними, в Україні приблизно 4,9 млн осіб, які вважаються внутрішніми переселенцями. Із них 2,5 млн щомісяця отримують виплати. Верещук повідомила, що кількість ВПО постійно змінюється у зв’язку з міграцією людей за кордон або поверненням їх до своїх домівок — тоді вони не вважаються ВПО.
«Тому незначно зменшується кількість», — сказала вона та зазначила, що є люди, які виїжджають із прифронтових районів.
Місце для вашої реклами
Нагадаємо, виплати для внутрішньо переміщених осіб уряд продовжив до 1 березня, після чого отримувати допомогу будуть лише певні категорії переселенців.
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Хочу отримати гроші до зарплати 👛

За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.