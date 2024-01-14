Кому не нададуть компенсацію за безоплатне розміщення ВПО — Finance.ua

Кому не нададуть компенсацію за безоплатне розміщення ВПО Сьогодні 13:05 — Особисті фінанси

Кому не нададуть компенсацію за безоплатне розміщення ВПО

Уряд вкотре оновив підходи до надання компенсації за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб. Так, постановою Кабміну від 29 грудня 2023 р. № 1413 запроваджено одразу декілька важливих змін.

Про це пише Юридичний порадник для ВПО.

Кабмін уточнив перелік ВПО, за розміщення яких надається компенсація. Це:

ВПО, які перемістилися з територій, на яких ведуться бойові дії або тимчасово окупованих рф згідно з Переліком;

ВПО, житло яких зруйноване або непридатне для проживання внаслідок пошкодження, про що внесено інформацію до Державного реєстру або подано документальне підтвердження від органів місцевого самоврядування.

Також уряд визначив перелік осіб, за безоплатний прихисток яких компенсація не надається.

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«У попередній редакції містилося формулювання, що компенсації не надається за розміщення членів своєї сім'ї у розумінні Сімейного кодексу. При цьому практика правозастосування була доволі неоднозначна. Відтепер чітко визначено, що компенсації не надається за розміщення ВПО, з якими ти пов’язаний родинними відносинами, а саме: кровне споріднення або таке, яке засноване на шлюбі (чоловік, дружина, батько, мати, діти, онуки, зокрема повнолітні)», — пояснюють експерти.

Згідно з новими вимогами, уповноважені органи отримали право відвідувати місця розміщення ВПО з метою перевірки достовірності поданих відомостей.

Крім того, встановлено суму компенсації за кожен людино-день — 14,77 грн.

Оновлені форми звернення:

повідомлення про безоплатне розміщення внутрішньо переміщених осіб або зміну переліку осіб, розміщених у житловому приміщенні;

заява особи, що розмістила внутрішньо переміщених осіб, про отримання компенсації витрат.

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