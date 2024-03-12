Уряд заморозив розмір пенсій для ветеранів війни — Finance.ua

Уряд заморозив розмір пенсій для ветеранів війни Сьогодні 15:13 — Казна та Політика

Уряд заморозив розмір пенсій для ветеранів війни

У березні, разом з підвищенням пенсій, уряд впровадив обмеження на майбутні виплати ветеранам війни. Відтепер вони не будуть прив’язані до прожиткового мінімуму.

Про це пише 24 Канал.

Якщо раніше виплати для ветеранів війни рахувалися у відсотках від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, то відтепер постановою Кабінету Міністрів № 656 встановлюються фактичні розміри мінімальних пенсійних виплат. Таким чином, уряд заздалегідь їх заморозив.

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Тобто, з 1 березня 2024 року набули чинності зміни, відповідно до яких виплати для ветеранів війни не будуть більше прив’язані до прожиткового мінімуму. Відповідно, коли наступного разу прожитковий мінімум зростатиме, то розміри пенсій ветеранів — вже не зміняться.

Які нові розміри виплати

Однак, фактично таки ці виплати з 1 березня збільшились через зростання прожиткового мінімуму в Україні до 2361 гривні. Відтепер вони будуть такими:

у осіб з інвалідністю внаслідок війни І групи — 15 347 гривень (+1742,50 гривні);

у осіб з інвалідністю внаслідок війни ІІ групи — 12 396 гривень (+1407,75 гривні);

у осіб з інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи — 8 500 гривень (+965,20 гривні);

у учасників бойових дій — 4958 гривень (+562,70 гривні).

Який розмір виплат був раніше

До 1 березня 2024 року враховувався прожитковий мінімум в розмірі 2093 гривень. А розмір пенсійних виплат не міг бути меншим, ніж зазначені нижче суми:

в осіб з інвалідністю внаслідок війни I групи — 650 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

II групи — 525 відсотків;

III групи — 360 відсотків;

в учасників бойових дій та постраждалих учасників Революції Гідності - 210 відсотків.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Кабмін вирішив проіндексувати пенсії з 1 березня на 8%. З 1 березня, після проведення індексації та перерахунку, мінімальна пенсія становить 2 725 гривень, а максимальна — 23 610 гривень. Крім того, з 1 березня 2024 року разом із щорічною індексацією пенсій здійснили перерахунок пенсій, надбавок, підвищень та інших доплат до пенсії з урахуванням розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, встановленого на 1 січня 2024 року.

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Телеканал 24 За матеріалами:

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