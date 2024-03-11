Чому пенсії проіндексували на 8%, а не на 13%: офіційний коментар Мінсоцполітики — Finance.ua

Чому пенсії проіндексували на 8%, а не на 13%: офіційний коментар Мінсоцполітики Сьогодні 11:02 — Особисті фінанси

Чому пенсії проіндексували на 8%, а не на 13%: офіційний коментар Мінсоцполітики

У Мінсоцполітики надали офіційне роз’яснення, чому пенсії було проіндексовано всього на 8%, а не на зазначені раніше 13%.

Як зазначають у відомстві, розмір індексації розраховують за визначеною законодавством формулою. При цьому зважають на два показники:

інфляція за попередній рік;

зростання середньої заробітної плати за минулі три роки

Зазначається, що у серпні 2023 року, коли велася робота над держбюджетом на 2024 рік, врахували прогнозний показник інфляції - 14,7%, проте за результатами року економіка продемонструвала кращі показники, отже темпи інфляції суттєво зменшились.

«Індексацію обрахували з огляду на остаточні офіційні значення: інфляції - 5,1%; зростання середньої заробітної плати за 2021−2023 роки — 10,81%.

Отже, її розмір змінився і тепер становить 8%. Проте ця цифра є вищою за показник зростання цін у 2023 році", — пояснили у міністерстві.

Довідка Finance.ua:

раніше повідомлялось, що Кабмін вирішив проіндексувати пенсії з 1 березня на 8%;

з 1 березня, після проведення індексації та перерахунку, мінімальна пенсія становить 2 725 гривень, а максимальна — 23 610 гривень;

крім того, з 1 березня 2024 року разом із щорічною індексацією пенсій здійснили перерахунок пенсій, надбавок, підвищень та інших доплат до пенсії з урахуванням розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, встановленого на 1 січня 2024 року.



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