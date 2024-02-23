Наскільки українські компанії готові працевлаштовувати ветеранів — результати дослідження Сьогодні 09:00 — Особисті фінанси

Наскільки українські компанії готові працевлаштовувати ветеранів — результати дослідження

Work.ua провів дослідження , наскільки українські компанії готові брати на роботу ветеранів. Виявилось, що 60% компаній мають вакансії, при закритті яких віддають перевагу ветеранам.

«За прогнозом уряду, після завершення війни ми матимемо до 5 млн ветеранів та осіб дотичних до ветеранської політики. Водночас понад 60% компаній ніколи не мали подібного досвіду, хоча й відкриті до нього. Але мало бути відкритими до ветеранів — потрібно ще напрацювати та впровадити нові рішення щодо найму», — зазначають автори дослідження.

Підтримка адаптації та працевлаштування ветеранів

У 36% компаній керівництво готово виділяти фінансові та інші ресурси, щоб організувати працевлаштування ветеранів, включно з інфраструктурою безбар'єрності, наявністю психологічної підтримки та змінами в корпоративній культурі. Ще 49% готові робити це частково.

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79% підтримують зв’язок з працівниками, які зараз служать у ЗСУ, та їхніми родинами. 61% не залучає колег-військовослужбовців чи членів їхніх родин до розробки рішень із працевлаштування ветеранів.

87% компаній вказали, що дотримуються всіх норм законодавства щодо збереження робочих місць для мобілізованих працівників.

Пошук та найм

25% компаній вказують в описах вакансій, що відкриті для найму ветеранів. 60% мають вакансії, при закритті яких віддається перевага ветеранам. Лише у 10% роботодавців у розділі про кар'єру на офіційному сайті є інформація про готовність брати на роботу ветеранів, а у 32% — про те, як компанія підтримує ЗСУ.

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8% компаній серед команди рекрутерів мають ветерана. У 78% роботодавців немає навчальних програм для рекрутерів, де б були розкриті базова інформація про військові навички ветеранів та ієрархію Збройних сил, що допомагають більше зрозуміти досвід військових та ветеранів.

Здоровʼя і безбарʼєрність

Інклюзивне робоче середовище — це те, до чого має прагнути кожна компанія.

У 48% роботодавців не забезпечений зручний фізичний доступ до робочого місця та всіх необхідних локацій (їдальня, туалети, переговорні кімнати та ін.) для людей з порушенням зору, слуху, на колісних кріслах чи на милицях. У 33% роботодавців такий доступ забезпечено частково.

У 17% компаній офіси обладнані пандусами відповідно до вимог законодавства. У 18% компаній будівлі обладнані ліфтами, пристосованими до використання людиною на колісному візку без сторонньої допомоги. Також 31% може забезпечити ветеранам на колісних візках зручні робочі місця на першому поверсі.

8% роботодавців мають програму медичної та психологічної реабілітації ветеранів, яка включає пропозиції позаробочої активності для ветеранів та їхніх родин. У 57% компаній є можливість працювати за гнучким графіком чи гібридним режимом роботи.

Адаптація та психологічна підтримка

У 11% компаній керівники та колектив пройшли змістовне навчання зі співпраці та спілкування з ветеранами. У 17% компаній є ефективна програма адаптації для нових співробітників, яка враховує потреби ветеранів.

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У 60% є практика, коли за кожним новим співробітником (не тільки за ветеранами) закріплено людину, яка допомагає йому адаптуватися в компанії, супроводжуючи в перший період працевлаштування.

Корпоративні політики та соціальна відповідальність

У 36% компаній існує в організації політика безбар'єрності та інклюзивності, у 70% заборонені дискримінаційні практики. У 5% компаній на рівні корпоративної політики не передбачено підтримку ЗСУ, ветеранів, родин військових чи допомогу для відновлення України.

96% компаній не працюють на російському ринку та не використовують продукцію чи послуги російського походження.

Нагадаємо, раніше аналітики порталу robota.ua проводили дослідження «Наскільки роботодавці готові працевлаштовувати ветеранів?». На питання, «Чи готові ви взяти на роботу ветерана російсько-української війни: 88,1% роботодавців відповіли «Так»; 10,7% опитаних не змогли відповісти на запитання; трохи більше ніж 1% вказали, що не готові працевлаштувати ветерана.

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