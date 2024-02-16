Програми реабілітації та діджиталізація ветеранських послуг: у Мінветеранів назвали пріоритети на 2024 рік — Finance.ua

Програми реабілітації та діджиталізація ветеранських послуг: у Мінветеранів назвали пріоритети на 2024 рік Сьогодні 15:30 — Казна та Політика

Програми реабілітації та діджиталізація ветеранських послуг: у Мінветеранів назвали пріоритети на 2024 рік

Міністерство у справах ветеранів планує у 2024 році повністю оцифрувати ветеранські сервіси.

Про це повідомив в.о. міністра у справах ветеранів України Олександр Порхун.

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«Я знаю, що потрібно ветерану, тому що я сам ветеран. Ми маємо позбавити ветеранів необхідності бігати по кабінетах органів державної влади та місцевого самоврядування. Тому у пріоритеті - діджиталізація ветеранських послуг та надання інструментів для розвитку і самореалізації у цивільному житті. Це можна зробити, звернувшись до „єдиного вікна“ при ЦНАПах або за допомогою смартфона», — наголосив очільник Мінветеранів.

За його словами, саме державні органи мають розвивати ветерана, а не ветеран вибивати з них інструменти для розвитку.

Також Мінветеранів у поточному році продовжуватиме реалізацію програм з психічної реабілітації ветеранів та членів їхніх сімей, професійного спрямування, забезпечення житлом тощо.

«Відповідні кошти на це закладені у Державному бюджеті України», — зазначив Порхун.

Нагадаємо, за даними дослідження Українського ветеранського фонду, рівень безробіття серед українських ветеранів зріс до 30,95%. Для порівняння, у 2023 році 28% ветеранів заявляли, що не мають роботи. Протягом року рівень непрацевлаштованих серед захисників зріс майже на 3%.

Наразі пошук роботи для ветеранів супроводжується низкою проблем, серед яких стереотипи з боку роботодавців та обмежені можливості для перекваліфікації.

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