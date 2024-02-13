Ветерани назвали послуги, якими найбільше не задоволені — Finance.ua

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Ветерани назвали послуги, якими найбільше не задоволені

Казна та Політика
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Ветерани назвали послуги, якими найбільше не задоволені
Ветерани назвали послуги, якими найбільше не задоволені
Більшість опитаних ветеранів та військовослужбовців вважають, що профільні державні інституції не виконують своє призначення в повному обсязі щодо підтримки ветеранів у їхньому професійному та кар'єрному розвитку.
Такі дані озвучила в. о. виконавчого директора Українського ветеранського фонду Руслана Величко-Трифонюк на презентації щорічного анонімного онлайн-опитування серед ветеранів та діючих військовослужбовців «Актуальні потреби та бачення можливостей для кар'єрного і професійного зростання ветеранів в Україні».
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«Профільні державні інституції не виконують своє призначення в повному обсязі щодо підтримки ветеранів у їхньому професійному та кар'єрному розвитку. Сумарно негативні оцінки дорівнюють 55,32% з них, 25,89% — однозначно впевнені в неефективності, а 29,34% вважають, що діяльність ймовірніше неефективна», — озвучила дані опитування Величко-Трифонюк.
Згідно з опитуванням, для покращення роботи державних інституцій, на думку ветеранів та військовослужбовців, необхідне зменшення бюрократичної складової та впровадження якісного сервісу, а кожна програма та рішення, яке стосується ветеранів, має базуватися на актуальних потребах ветеранської спільноти. А інституції мають працювати під «однією парасолькою», щоб ветерани могли прийти і отримати всю необхідну інформацію в одному місці.
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Як засвідчило опитування, більшість ветеранів потребують часу для відновлення, наголосила Величко-Трифонюк. Тому серед послуг із відновлення, які військовослужбовці хотіли б отримати в поточному 2024 році, респонденти назвали найбільшу потребу в санаторно-курортному лікуванні — понад 60 відсотків. Значна кількість респондентів відзначила необхідність планової стоматологічної допомоги, психологічну допомогу.
Близько половини (50,14%) опитаних ветеранів, які на даний момент не несуть службу в Силах оборони України, мають бажання розвивати власну справу.
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На думку переважної більшості опитаних, зараз та в найближчому майбутньому вони потребуватимуть таких видів допомоги, як фінансова підтримка (56,16%) та зміцнення здоров’я (52,44%). Не менш важливою буде допомога в придбанні житла; залученні підприємницьких інвестицій; покращенні житлових умов; освіта; працевлаштування та психологічна підтримка.
Згідно з результатами опитування, найбільший попит мають такі пільги, як комунальні субсидії, безоплатний проїзд та пенсії, а найбільш задоволені комунальними субсидіями (51,86%). Натомість найменше ветерани користувалися пільгами на навчання, грошовою допомогою, пільгами щодо психологічної реабілітації та податковими знижками. Послуги, якими опитані ветерани найбільше не задоволені, — медичне обслуговування, земельна ділянка та грошова допомога.
За матеріалами:
Укрінформ
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