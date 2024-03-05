70% ветеранів не знають про пільги, гарантовані чинним законодавством — Мінветеранів
Виконувач обов’язків міністра у справах ветеранів Олександр Порхун заявив, що 70% ветеранів не знають про пільги та послуги, які гарантовані їм чинним законом. Через це вони не можуть скористатися ними.
Про це Порхун заявив у дискусійній панелі «Країна ветеранів: можливості і виклики», організованій виданням LB.ua.
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За словами виконувача обов’язків міністра, в Україні робота з ветеранським середовищем зазнала провалу.
«Я знаю про погану комунікацію, про жахливий фейсбук, інстаграм тощо. Треба час. Дайте час», — сказав Порхун.
Він також зазначив, що погану комунікацію виправлятимуть інформаційними кампаніями. Порхун також анонсував кардинальні зміни в підході міністерства до формування політики щодо ветеранів.
Так, за його словами, варто відмовитися від радянського підходу про «пільги» й «послуги», замінивши їх соціалізацією та інструментами розвитку.
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«Моя позиція — я проти пільг. Зараз міністерство хоче закласти зовсім інше поняття. Ми хочемо надати ветеранам інструменти розвитку. Вони можуть містити багато чого, починаючи зі здобуття освіти або перекваліфікації. Тому що спілкуючись з ветеранами, зі своїми друзями, вони змінюються на війні. Він може піти музикантом, а коли повертається, більше не хоче бути музикантом. Він хоче бути програмістом», — зауважив Порхун.
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