Ветеранське підприємництво в Україні врегулюють окремими законом — що це змінить Сьогодні 14:01 — Казна та Політика

Ветеранське підприємництво в Україні врегулюють окремими законом — що це змінить

Діяльність ветеранів-підприємців пропонується врегулювати особливим законом — «Про ветеранське підприємництво». Проєкт закону подають на термінове ухвалення Верховною Радою. В ньому є багато новацій для цієї категорії підприємців.

Про це повідомив виконуючий обов’язки міністра у справах ветеранів України Олександр Порхун.

Очільник Мінветеранів зазначив, що наразі документ перебуває на розгляді парламентського Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

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«Ми маємо ухвалити Закон України про ветеранське підприємництво. Вже на наступному тижні документ планується включити до порядку денного Комітету для прийняття за основу та винесення до залу Верховної Ради України для голосування у першому читанні. Впевнений, що цей шлях ми пройдемо з гордістю, і новий закон закріпить ветеранське підприємництво на державному рівні», — наголосив Олександр Порхун.

Законопроект визначає поняття ветеранського підприємництва, принципи державної політики у цій сфері, встановлює види та форми держпідтримки ветеранського бізнесу.

Хто може відноситись до підприємців-ветеранів

Закон окреслює достатньо широке коло ветеранів, що можуть отримати відповідний статус — це можуть бути як ФОПи, так і юридичні особи приватного права, зокрема ті, де 60 і більше відсотків членів юридичної особи є ветеранами війни та/або членами їх сім'ї, та/або членами сім'ї загиблого (померлого) ветерана війни, та/або членами сім'ї загиблого (померлого) захисника чи захисниці України.

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Цей статус також отримують ветерани війни, члени сім'ї ветерана війни, члени сім'ї загиблого (померлого) ветерана війни, члени сім'ї загиблого (померлого) захисника чи захисниці України, зареєстровані в установленому законом порядку як фізична особа — підприємець або ті, які провадять незалежну професійну діяльність та перебуває на податковому обліку як самозайнята особа.

Що може отримати ветеран-підприємець

Текст закону передбачає надання додаткових ресурсів для ветеранського підприємництва. Для цього необхідно пройти верифікацію та отримати відповідну реєстрацію. Держава може контролювати виконання норм, щодо отримання статусу.

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В цілому, підтримка запроваджується через класичну форму держпідтримки — надання відповідних ресурсних пільг чи преференцій через цільові програми у таких напрямках:

фінансова підтримка,

інформаційна;

консультаційна;

просвітницька.

Закон роз’яснює, що серед цих проєктів та місцевих і загальнодержавних програм можуть бути такі, що спрямовані на підтримку:

у сфері інновацій, науки і промислового виробництва;

підтримку суб'єктів ветеранського підприємництва, що провадять експортну діяльність;

підтримку у сфері підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації управлінських кадрів та кадрів ведення бізнесу.

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Щодо фінансової підтримки, то передбачені такі види підтримки, як гранти, надання кредитів для започаткування і ведення підприємницької діяльності, компенсація відсоткових ставок за кредитами або лізингових, факторингових платежів та платежів за користування гарантіями, надання гарантії та поруки за кредитами суб'єктів ветеранського підприємництва.

Фінансова поворотна чи безповоротна підтримка може надаватись і на зелені технології, що впроваджується ветеранським бізнесом - підтримка впровадження енергозберігаючих та екологічно чистих технологій.

Нагадаємо, рівень безробіття серед українських ветеранів зріс до 30,95%. Наразі пошук роботи для ветеранів супроводжується низкою проблем, серед яких стереотипи з боку роботодавців та обмежені можливості для перекваліфікації.

За даними Мінекономіки, від початку дії програми «Власна справа» 327 ветеранів та членів родин учасників бойових дій уже виграли гранти. Переможці отримають 140 млн грн на розвиток бізнесу.

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