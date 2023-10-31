В Україні створили інтерактивну карту ветеранських бізнесів — Мінветеранів Сьогодні 17:36 — Казна та Політика

В Україні презентували інтерактивну карту ветеранських бізнесів, повідомляє Міністерство у справах ветеранів.

«Шлях ветерана. Бізнес» — у такій концепції Український ветеранський фонд спільно з партнерами ЛУН та Uklon виходять разом з метою посилення ветеранів через бізнес, для підтримки підприємницької діяльності та комфортного повернення ветеранів додому. 30 жовтня вони разом презентували інтерактивну карту ветеранських бізнесів. На одній платформі зібрали бізнеси, запущені в різних регіонах України, ветеранами та їхніми сім'ями", — йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що на сьогодні карта налічує 77 проєктів і продовжуватиме наповнюватися.

«Будь-яка юридична форма та сфера діяльності бізнесу можуть бути розміщені на карті. Поки що превалює сфера харчування. Набирає обертів сфера оборонно-промислового комплексу. Це закономірно, адже ветерани набули профільних знань, які застосовують у цивільному житті та продовжують допомагати побратимам», — зазначено в повідомленні.

У відомстві зазначають, що з міркувань безпеки не маркуємо бізнеси, які працюють близько до зони бойових дій.

З картою ветеранського бізнесу можна ознайомитись за посиланням: https://misto.lun.ua/veteran

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