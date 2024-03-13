У ЦНАПах відкриють «єдине вікно» для ветеранів — Finance.ua

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У ЦНАПах відкриють «єдине вікно» для ветеранів

Казна та Політика
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У ЦНАПах відкриють «єдине вікно» для ветеранів
У ЦНАПах відкриють «єдине вікно» для ветеранів
У Центрах надання адміністративних послуг відкриють «єдине вікно» з надання усього комплексу послуг ветеранам та членам їхніх родин.
Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
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У Мінветеранів розповіли, що для спрощення життя ветеранів та їхніх родин вже запроваджується підхід, який дасть можливість із одним пакетом документів звернутися у ЦНАП, який далі розповсюджуватиме отримані дані до всіх необхідних субʼєктів.
Загалом створення у ЦНАП «єдиного вікна» передбачатиме для ветеранів:
  • формування єдиної бази послуг для ветеранів війни;
  • максимальну поінформованість про їхні можливості;
  • створення зручних, якісних та доступних умов отримання адміністративних послуг;
  • впровадження комплексного підходу — отримання спектру адміністративних послуг в одному місці від одного або декількох субʼєктів надання таких послуг.
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Нагадаємо, виконувач обов’язків міністра у справах ветеранів Олександр Порхун заявив, що 70% ветеранів не знають про пільги та послуги, які гарантовані їм чинним законом. Через це вони не можуть скористатися ними.
Ветерани можуть отримати житло, або покращити умови проживання, ставши на квартирний облік.
За матеріалами:
Finance.ua
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