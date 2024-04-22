У «Дії» з’явились нові військові облігації — Finance.ua

У «Дії» з’явились нові військові облігації Сьогодні 15:35 — Фондовий ринок

У «Дії» з’явились нові військові облігації

У застосунку «Дія» стали доступні нові облігації Бахчисарай та Макіївка.

Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.

«Військові облігації — можливість інвестувати в перемогу та отримати гарантований прибуток. Адже після закінчення терміну цінних паперів вартість вкладу повертається з відсотками. Кожна облігація — це зброя, боєприпаси, техніка, їжа й медикаменти для наших військових. А ще підтримка економіки країни — заробітні плати медикам, учителям, пенсії та соціальні виплати», — зазначили в міністерстві.

Ставки та дати виплат за облігаціями:

Бахчисарай: ставка від 17%, дата виплати — 28.01.2026.

Макіївка: ставка від 16%, дата виплати — 12.03.2025.

Як придбати облігації у застосунку Дія:

Зайдіть у Дію. На головному екрані натисніть на Військові облігації. Виберіть облігацію, партнера та кількість. Підпишіть та оплатіть. Облігація з’явиться в застосунку протягом 3 днів.

Нагадаємо, з жовтня 2022 року українці заробили понад 94 млн грн на військових облігаціях, які продаються в застосунку «Дія».

Раніше в «Дії» запустили продаж іменних військових облігацій, присвячених тимчасово окупованим українським містам: Залізний Порт, Асканія-Нова, Джанкой та Керч.

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