У «Дії» з’явились нові військові облігації — Finance.ua

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У «Дії» з’явились нові військові облігації

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У «Дії» з’явились нові військові облігації
У «Дії» з’явились нові військові облігації
У застосунку «Дія» стали доступні нові облігації Бахчисарай та Макіївка.
Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.
«Військові облігації — можливість інвестувати в перемогу та отримати гарантований прибуток. Адже після закінчення терміну цінних паперів вартість вкладу повертається з відсотками. Кожна облігація — це зброя, боєприпаси, техніка, їжа й медикаменти для наших військових. А ще підтримка економіки країни — заробітні плати медикам, учителям, пенсії та соціальні виплати», — зазначили в міністерстві.

Ставки та дати виплат за облігаціями:

  • Бахчисарай: ставка від 17%, дата виплати — 28.01.2026.
  • Макіївка: ставка від 16%, дата виплати — 12.03.2025.

Як придбати облігації у застосунку Дія:

  1. Зайдіть у Дію.
  2. На головному екрані натисніть на Військові облігації.
  3. Виберіть облігацію, партнера та кількість.
  4. Підпишіть та оплатіть.
  5. Облігація з’явиться в застосунку протягом 3 днів.
Нагадаємо, з жовтня 2022 року українці заробили понад 94 млн грн на військових облігаціях, які продаються в застосунку «Дія».
Раніше в «Дії» запустили продаж іменних військових облігацій, присвячених тимчасово окупованим українським містам: Залізний Порт, Асканія-Нова, Джанкой та Керч.

Військові облігації в Дії: скільки можна заробити та як придбати 🔍

Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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