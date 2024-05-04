Кілька кліків у «Дії»: як скористатися шерингом документів — Finance.ua

Кілька кліків у «Дії»: як скористатися шерингом документів Сьогодні 17:08 — Особисті фінанси

Кілька кліків у «Дії»: як скористатися шерингом документів, Фото: diia.gov.ua

У застосунку «Дія» запустили сервіс шерингу , що дозволяє надсилати електронні копії документів відразу до системи установи.

Про це повідомили в «Дії».

Ніякої мороки з ксероксами, сканерами чи фото фізичних документів на телефоні. Кілька кліків у Дії — і копію відправлено. Дуже зручно, особливо якщо документ не з вами, а його копія потрібна саме зараз.

Копії яких документів можна відправляти через Дію

ID-картка;

закордонний паспорт;

картка платника податків;

свідоцтво про народження;

довідка ВПО;

водійське посвідчення;

техпаспорт;

студентський квиток;

документи про освіту.

Як працює шеринг документів

1. Компанія надсилає запит на копію цифрового документа в застосунок користувача.

2. Користувач підтверджує запит «Дія. Підписом».

3. Копію автоматично надсилають у систему компанії або на e-mail. Тоді компанія може прикріпити її до відповідних заяв чи договорів.

Що потрібно для шерингу

Користувач повинен мати в Дії документ, копію якого треба надіслати, та активований Дія.Підпис.

Установам та бізнесу необхідно налаштувати на своєму боці можливість отримувати копії через Дію. Цей сервіс безоплатний.

Для налаштування пишіть команді впровадження Дії в телеграм @DiiaStart

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