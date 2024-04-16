Комплексний шеринг: в Україні спростили обмін документами між банками — Finance.ua
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Комплексний шеринг: в Україні спростили обмін документами між банками

Казна та Політика
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Комплексний шеринг: в Україні спростили обмін документами між банками
Комплексний шеринг: в Україні спростили обмін документами між банками
Національний банк і Міністерство цифрової трансформації України запустили спільний проєкт, який значно спростить обмін документами між банками, їхніми клієнтами та держателями державних реєстрів.
Про це інформує пресслужба Національного банку України.
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У повідомленні вказано, що йдеться про комплексне передавання копій електронних документів та/або окремих даних, що містяться в них, сформованих за допомогою застосунку Дія (тобто «комплексний шеринг»).
У НБУ зазначають, що нині при потребі надати надати електронні копії кількох цифрових документів під час отримання банківських послуг, громадянину зазвичай потрібно надсилати електронні копії кожного цифрового документа окремо.
Якщо таких документів буде 10, то доведеться 10 разів проходити одні й ті ж процедури щодо передавання електронних копій цифрових документів з різних державних реєстрів: показувати працівнику штрих-код цифрового документа та підтверджувати запит на надсилання його копії.
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Що змінить мультишеринг

Запропонована модель дасть можливість громадянам за одним запитом надати банківській установі одночасно як електронні копії кількох цифрових документів, так і окремі відомості про свій фінансовий стан.
«Завдяки мультишерингу українці зможуть через Дію ділитися не лише копіями і даними цифрових документів, а й довідок про доходи, ОК-5, ОК-7 за один раз у кілька кліків. Банк надсилає запит, а клієнт підтверджує його за допомогою Дія.Підпису, тож одразу бачить назву банківської установи, перелік необхідних документів і розуміє, кому і які передає копії», — зазначив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Тож технологічний механізм моделі «комплексного шерингу» дасть змогу банкам отримувати інформацію про клієнта з державних реєстрів одним «пакетом» за допомогою застосунку Дія.
За матеріалами:
Finance.ua
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