BankID НБУ: у Нацбанку працюють над новим функціоналом — Finance.ua

BankID НБУ: у Нацбанку працюють над новим функціоналом Сьогодні 09:30 — Фінтех і Картки

BankID НБУ: у Нацбанку працюють над новим функціоналом

В умовах продовження повномасштабної війни дистанційна ідентифікація набула ще важливішого значення під час надання та отримання фінансових, публічних та інших послуг.

Про це розповіла Ольга Василєва, заступник директора Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку НБУ.

Розвиток BankID

За 2023 рік через систему здійснено 42,9 млн успішних електронних ідентифікацій, що на 31% або 10,1 млн більше, ніж у попередньому році.

Система налічує 38 банків-ідентифікаторів, які за кількістю клієнтських рахунків покривають 99,9% ринку. Щоб скористатися системою, сьогодні достатньо мати відкритий рахунок у банку.

Зміни в правилах і продуктах

Протягом 2023 року Національний банк запровадив низку змін у системі, зокрема:

1 березня набрали чинності нові вимоги НБУ до здійснення абонентами-ідентифікаторами багатофакторної автентифікації. Банки зобов’язані застосовувати різні фактори автентифікації, незалежні один від одного, для уникнення їх компрометації; впроваджено нові стандартизовані набори даних і диференційовані тарифи. Такий гнучкий підхід дає змогу посилити безпеку даних, які передаються, а також оптимізувати витрати абонентів — надавачів послуг; створено новий продукт — надання витягу з кредитного реєстру НБУ.

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Крім того, у 2023 році НБУ запровадив особистий кабінет абонента. Там можна отримувати статистичні та розрахункові звіти, завантажувати акти про надані абонентами послуги та іншу довідкову інформацію.

Подальший розвиток BankID

Наразі Національний банк працює над новим функціоналом, який планує впровадити вже за кілька місяців, — автоматизованою системою розгляду спорів (буде доступною в особистому кабінеті абонента). Мета — спростити взаємодію абонента із системою.

Там можна буде створити заяву на оскарження успішної електронної ідентифікації, перевірити коректність її заповнення та строку подання, відправити іншій стороні. На кожному етапі розгляду заяви сторонам спору надходитиме відповідне повідомлення.

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Такий інструмент підвищить якість аналізу даних абонентами, що сприятиме поліпшенню якості ідентифікаційних даних, які містяться в банківській клієнтській анкеті і передаються через систему.

«Також ми плануємо в найближчому майбутньому впровадити нову публічну пропозицію, яка об'єднає два договори — договір приєднання і розрахунковий. Отже, новому абоненту потрібно буде заповнити лише одну електронну заяву для приєднання. Надалі ми плануємо стати Схемою електронної ідентифікації з середнім рівнем довіри в розумінні вимог європейського законодавства», — розповіла Василєва.

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