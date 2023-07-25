В Україні зростає попит на систему ідентифікації BankID від НБУ — Finance.ua

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В Україні зростає попит на систему ідентифікації BankID від НБУ

Фінтех і Картки
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В Україні зростає попит на систему ідентифікації BankID від НБУ
В Україні зростає попит на систему ідентифікації BankID від НБУ
У другому кварталі кількість успішних ідентифікацій у системі BankID Нацбанку становила 8,4 мільйона, що на 5% більше, ніж у перші три місяці 2023 року, та на 29% більше, у порівнянні з аналогічним періодом 2022 року.
Про це повідомили в НБУ.
«Зараз ми спостерігаємо невелике, але стабільне зростання кількості успішних ідентифікацій у системі. Це позитивний тренд в умовах воєнного стану. Крім того, серед комерційних надавачів послуг ми фіксуємо попит на використання системи не тільки з боку фінансового сектору, а також і з боку інших комерційних компаній», — прокоментувала заступниця директора Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку Нацбанку Ольга Василєва.
В Україні зростає попит на систему ідентифікації BankID від НБУ
На сьогодні Система BankID НБУ налічує 127 учасників: 39 банків-ідентифікаторів та 88 абонентів — надавачів послуг.
В другому кварталі до неї підключилося шість нових абонентів — надавачів послуг. Серед них й надавачі нефінансових послуг. Зокрема, комунальне підприємство «Міський інформаційний центр».
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Тепер користувачі порталу електронних послуг міста Харкова, використовуючи Систему BankID НБУ, можуть дистанційно отримати довідку про реєстрацію місця проживання особи та довідку про склад сім'ї, заповнити анкету-заяву на отримання Картки харків'янина, актуалізувати дані в Реєстрі територіальної громади міста Харкова.
Також серед нових абонентів — надавачів послуг:
  • благодійна організація МБО «Фонд Східна Європа» — відвідувачі «Єдиної платформи місцевої електронної демократії» тепер можуть реєструватися в особистому кабінеті для подальшого подання чи підписання петицій, подання чи голосування за проєкти громадського бюджету, голосування в електронному опитуванні тощо;
  • компанія ТОВ «Лігал Технолоджи» — користувачі мобільного застосунку «Реєстр нерухомості» зможуть у реальному часі отримувати актуальну інформацію з державного реєстру речових прав на нерухомого майна.
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За матеріалами:
Finance.ua
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