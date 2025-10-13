Передача банківських карток в «оренду»: які наслідки можуть бути Сьогодні 15:14 — Фінтех і Картки

Ніколи й нікому не передавайте свою банківську карту фізично, або ж дані для доступу до неї. Ви ніколи не отримаєте від цього більше, ніж втратите.

Про це попередив Голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Що може бути:

потрапляння в реєстр дропів,

обмеження можливості здійснення фінансових операцій.

Це не вартує тих грошей, які пропонують шахраї.

«Дай мені свою банківську картку, і я тобі заплачу тисячу гривень» — коли хтось підходить до вас і пропонує таку «вигідну пропозицію», ви маєте розуміти, що мова точно не про законні операції", — пише він.

«Санкції за співучасть у схемах дропів — це ж не щось нове. І кожен, хто довіряє свої фінансові картки шахраям, повинен знати про те, чим ризикує. Не буде людина „орендувати“ вашу картку, щоб купити молоко і печиво, чи сплатити за проїзд. Це завжди нелегальні платежі, шахрайство, махінації — весь спектр незаконних операцій», — попереджає Данило Гетманцев.

Національний банк звернувся до Комітету щодо внесення змін до законодавства про створення реєстру дропів. Законопроект буде внесено до парламенту найближчим часом.

Чому боротьба зі схемами, де використовують дропів, є важливою?

З його слів, окрім інших видів шахрайських операцій, їх використовують для торгівлі наркотиками та фінансування тероризму.

