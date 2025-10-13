0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Передача банківських карток в «оренду»: які наслідки можуть бути

Фінтех і Картки
60
Передача банківських карток в «оренду»: які наслідки можуть бути
Передача банківських карток в «оренду»: які наслідки можуть бути
Ніколи й нікому не передавайте свою банківську карту фізично, або ж дані для доступу до неї. Ви ніколи не отримаєте від цього більше, ніж втратите.
Про це попередив Голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Що може бути:

  • потрапляння в реєстр дропів,
  • обмеження можливості здійснення фінансових операцій.
Це не вартує тих грошей, які пропонують шахраї.
«Дай мені свою банківську картку, і я тобі заплачу тисячу гривень» — коли хтось підходить до вас і пропонує таку «вигідну пропозицію», ви маєте розуміти, що мова точно не про законні операції", — пише він.
«Санкції за співучасть у схемах дропів — це ж не щось нове. І кожен, хто довіряє свої фінансові картки шахраям, повинен знати про те, чим ризикує. Не буде людина „орендувати“ вашу картку, щоб купити молоко і печиво, чи сплатити за проїзд. Це завжди нелегальні платежі, шахрайство, махінації — весь спектр незаконних операцій», — попереджає Данило Гетманцев.
Національний банк звернувся до Комітету щодо внесення змін до законодавства про створення реєстру дропів. Законопроект буде внесено до парламенту найближчим часом.

Чому боротьба зі схемами, де використовують дропів, є важливою?

З його слів, окрім інших видів шахрайських операцій, їх використовують для торгівлі наркотиками та фінансування тероризму.
За матеріалами:
Finance.ua
Гроші
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems