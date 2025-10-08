0 800 307 555
5 кг золота: який вигляд має найдорожча у світі відеокарта (фото)

Фінтех і Картки
5
Китайський блогер і амбасадор ASUS Uncle Tony показав, як створювалася найдорожча відеокарта у світі RTX 5090 ROG Astral Real Gold Edition, відлита з чистого золота.
На її виготовлення пішло близько 5 кілограмів дорогоцінного металу, а підсумкова вартість пристрою оцінюється приблизно в 500 тисяч доларів.
Як видно в ролику Tony взяв за основу звичайну ROG Astral RTX 5090D, розібрав її і виготовив форми, щоб замінити стандартний корпус на золотий. У відео показано весь процес: плавка металу, заливка у форми, шліфування і складання, пише УНІАН.
Робота зайняла кілька місяців і супроводжувалася безліччю невдалих спроб, перш ніж вдалося домогтися ідеального результату.
Крім цілісних золотих елементів, система охолодження відеокарти також покрита позолотою. Готовий пристрій важить близько 7,6 кг, з яких 5 кг — чисте золото.
Нагадаємо, що ASUS вже робила золоту версію RTX 5090 для країн Близького Сходу, але там золотим був тільки кожух, і то вміст дорогоцінного металу не перевищує 7,6 грама.
Astral Real Gold Edition ж, як повідомляє VideoCardz, була зроблена на замовлення із золота, яке надав анонімний інвестор. Спочатку планувалося, що відеокарту розіграють на благодійному аукціоні, але якийсь приватний колекціонер уже викупив GPU безпосередньо.
За матеріалами:
Finance.ua
multi app
