Нові правила карткових переказів: що треба знати українцям
У рамках впровадження технології Open Banking Національний банк України оголосив про впровадження від 1 жовтня 2025 року низки вимог.
Про це йдеться у статті Finance.ua.
Нові правила мають зробити кожен переказ прозорим та зрозумілим для всіх учасників процесу.
Щодо, власне, нововведень:
- 1. Обов’язкова повна юридична назва отримувача
Відтепер усі карткові транзакції мають супроводжуватися зазначенням повної юридичної назви компанії, яка отримала платіж (а не скорочення або абревіатура), а у виписках відображатиметься точна інформація про бенефіціара.
- 2. Розширені реквізити платника
У виписці обов’язково відображатимуться персональні ідентифікаційні дані (ПІБ) або назва отримувача та номер його рахунку, незалежно від банку-емітента картки. Навіть якщо відбувається переказ з картки на картку (так званий P2P-переказ), відправник бачитиме ПІБ отримувача, а отримувач — ПІБ відправника коштів, незалежно від того, чи переказ відбувся в межах одного банку чи різних.
- 3. Підвищена прозорість онлайн-платежів
Відтепер компанії-еквайри, що обробляють карткові платежі, будуть зобов’язані надавати повне найменування до підтвердження транзакції. Це дозволить користувачам точно розуміти призначення платежу. Також для здійснення цього має бути розроблений і впроваджений механізм передавання разом з номером картки, якою здійснюється онлайн-оплата, повних даних власника картки.
Паралельно з підсиленням вимог до банків нововведення мають на меті створити суттєві переваги для банківських клієнтів. Адже тепер вони більше не стикатимуться з незрозумілими кодами чи абревіатурами у банківських виписках. Кожна операція супроводжуватиметься зрозумілою інформацією про контрагента.
Що ж необхідно знати і розуміти користувачам банківських послуг — власникам банківських карток?
- Головне — віднині не буде жодних анонімних платежів. І ви, і банк знатимете, кому ви відправили кошти і від кого отримали.
- Необхідно буде ретельно перевіряти всі реквізити перед здійсненням банківських переказів. У випадку невірного чи неповного вказання даних щодо відправника чи одержувача такий платіж може бути затриманий до з’ясування або повернутий відправнику.
- Варто уникати участі у сумнівних оборудках чи співпраці з особами, які можуть бути до них причетні. Адже тепер все буде максимально прозоро. Ви можете легко стати випадковим співучасником шахрайської схеми.
- З’являється можливість в разі виникнення спірних ситуацій звернутися до банку для з’ясування обставин.
- Щойно запрацює трекінг-сервіс платіжних операцій, клієнт банку зможе у будь-який момент з’ясувати, де на поточний момент знаходиться його платіж: чи він відправлений з банку, чи отриманий іншим банком чи клієнтом. І твердження «платіж між банками може йти до трьох банківських днів», як це раніше полюбляла заявляти банківська служба технічної підтримки, відтепер втрачає сенс, адже завжди можна побачити, хто насправді притримує платіж: банк-відправник чи банк-отримувач.
Детальніше про наймасштабніше оновлення правил карткових переказів — читайте у статті за посиланням.
