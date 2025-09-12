Як швидко заблокувати картку: 4 прості способи Сьогодні 13:05 — Фінтех і Картки

Втрата банківської картки — це не лише неприємність, а й серйозний ризик для фінансів потерпілого. Адже картка сьогодні пов’язана з мобільними застосунками, онлайн-платежами, соціальними виплатами й навіть електронним підписом. Саме тому перші кілька хвилин після її втрати можуть вирішити долю ваших заощаджень.

Із посиланням на статтю Finance.ua розповідаємо, що важливо виконати після того, як загубили банківську картку.

Головне завдання на першому етапі — заблокувати доступ до коштів, перш ніж ними скористаються треті особи. Це можна зробити кількома способами.

Спосіб 1

За допомогою мобільного застосунку або Інтернет-банкінгу. Більшість українських банків, таких як Більшість українських банків, таких як ПриватБанк , monobank, Ощадбанк, мають функцію миттєвого блокування картки. Цей метод є найшвидшим і найбільш зручним, оскільки не вимагає зв’язку з банківським оператором або відвідування відділення.

Увійдіть у застосунок свого банку. Перейдіть до розділу «Картки» або «Мої картки». Знайдіть картку, яку хочете заблокувати, і натисніть на неї. Оберіть опцію «Блокувати картку» (може бути позначено як «Заблокувати» або «Зупинити операції»). Підтвердіть блокування через PIN-код або біометричні дані (відбиток пальця, Face ID).

Спосіб 2

Зателефонувавши на гарячу лінію банку. Якщо у вас немає доступу до мобільного застосунку або ви не можете заблокувати картку через Інтернет-банкінг, наступний спосіб — телефонний дзвінок у службу підтримки.

Знайдіть номер гарячої лінії банку. Зазвичай цей номер можна знайти на офіційному сайті вашого банку або за допомогою Інтернету. Під час дзвінка оператор попросить вас пройти верифікацію. Можуть запитати такі дані: ПІБ, дату народження, кодове слово (якщо ви встановили його під час відкриття рахунку). Після того, як вашу особу буде підтверджено, оператор заблокує картку, розповість інструкцію щодо подальших дій.

Важливо: якщо вашу картку викрали, варто також попросити банк зафіксувати факт крадіжки для подальшого розслідування та повернення коштів. Це знадобиться вам, якщо буде необхідність звертатися до поліції чи використовувати механізм чарджбеку для повернення коштів.

Спосіб 3

За допомогою чат-ботів і месенджерів. Сучасні банки активно взаємодіють зі своїми клієнтами за допомогою цих сервісів, особливо Telegram чи Viber, тому це зручний та швидкий спосіб.

Знайдіть офіційний чат-бот вашого банку у відповідному месенджері (наприклад, Telegram чи Viber). Надішліть повідомлення зі своєю проблемою (наприклад, «Заблокувати картку»). Пройдіть верифікацію, за потреби, які чат-бот може задати для підтвердження особи. Після верифікації отримайте підтвердження від чат-бота про блокування картки.

Спосіб 4

Відвідавши відділення банку. Якщо у вас немає можливості заблокувати картку онлайн або за допомогою телефону, ви можете звернутися безпосередньо до відділення банку.

Знайдіть найближче відділення банку, в якому ви обслуговуєтесь. Візьміть з собою паспорт для ідентифікації особи. Заповніть заяву про втрату картки. Співробітник банку заблокує картку в системі та запропонує вам оформити перевипуск картки, якщо це необхідно.

