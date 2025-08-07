Як оформити «Дія.Картку» — інструкція Сьогодні 08:30 — Особисті фінанси

Як оформити «Дія.Картку» — інструкція

Уряд затвердив нову ініціативу ― єдиний інструмент для отримання всіх державних виплат. Він називається «Дія.Картка». Цей цифровий продукт доступний усім повнолітнім українцям, які мають податковий номер (РНОКПП).

Для оформлення картки необхідно завчасно встановити та оновити застосунки «Дія» та вибраного банку з переліку партнерів.

Як оформити картку:

авторизуйтеся в онлайн-банкінгу;

оберіть послугу «Відкрити картку» і знайдіть «Дія.Картка»;

уважно заповніть всі поля;

пройдіть ідентифікацію через «Дію» чи власну систему банку;

підтвердьте відкриття і картка автоматично з’явиться у застосунку банку.

Віртуальну картку також можна буде пізніше оформити напряму у застосунку «Дія». Проте поки невідомо, коли з’явиться така можливість.

Зауважте, що «Дія.Картка» не потрібна громадянам, які не отримують допомогу від держави.

В яких банках можна відкрити «Дія.Картку»

Новий цифровий платіжний інструмент наразі можна оформити у таких банках:

monobank;

ПриватБанк;

абанк;

Сенс Банк;

Акордбанк;

Глобус банк;

Банк Кредит Дніпро.

Запровадження «Дія.Картки» є частиною масштабної цифровізації державних послуг в Україні. Нова ініціатива допоможе ефективніше адмініструвати програми грошової підтримки, а громадяни отримають можливість користуватися одним зручним платіжним інструментом.

Нагадаємо, 30 липня Кабінет міністрів затвердив «Дія.Картку» для державних виплат. Це цифровий банківський продукт, який стане єдиною платформою отримання всіх державних виплат.

Як розповіли в пресслужбі «Дія», мультирахункова картка стане ключем до декількох банківських рахунків, спрощуючи зарахування та користування коштами. Користувачі зможуть:

розраховуватись за товари й послуги змішаним способом, одночасно використовувати державні виплати та власні кошти;

поповнювати рахунок, переказувати кошти та знімати готівку з поточного рахунку;

витрачати гроші з поточного рахунку за кордоном;

отримати як цифрову, так і пластикову версію картки.

