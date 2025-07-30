Уряд офіційно затвердив Дія.Картку. Всі соцвиплати надходитимуть на один рахунок — Finance.ua
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Уряд офіційно затвердив Дія.Картку. Всі соцвиплати надходитимуть на один рахунок

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Уряд офіційно затвердив Дія.Картку. Всі соцвиплати надходитимуть на один рахунок
Уряд офіційно затвердив Дія.Картку. Всі соцвиплати надходитимуть на один рахунок
У середу, 30 липня, Кабінет міністрів затвердив Дія. Картку для державних виплат. Це цифровий банківський продукт, який стане єдиною платформою отримання всіх державних виплат.
Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко у Telegram.
«Запровадження Дія. Картки дозволяє державі ефективніше адмініструвати програми грошової підтримки», — зазначила Свириденко.
Вона уточнила, що громадяни отримають один зручний цифровий інструмент для доступу до всіх видів допомоги, а держава — інструмент для контролю цільового використання коштів.
«Це особливо важливо для запуску таких ініціатив, як єМалятко, єКнига, Ветеранський спорт та невдовзі Пакунок школяра, які мають чітке призначення асигнувань», — пояснила прем’єр-міністерка.
Також українці зможуть отримувати виплати на Дія. Картку:
  • військових облігації;
  • допомоги по безробіттю;
  • підтримки внутрішньо переміщених осіб;
  • виплат пенсій та грошової допомоги.
«Дія.Картка» буде доступна в банках, які співпрацюють із платформою «Дія», і з часом охопить більшість громадян, що мають право на соціальні виплати.
Нагадаємо, у грудні минулого року в Україні запустили нову послугу — Дія. Картка, яка має стати єдиним інструментом для всіх державних виплат. «Створили картку разом із банками, щоб вам було зручніше отримувати виплати від держави. Замість кількох різних карток — один зручний інструмент. Тож згодом вам більше не доведеться випускати щоразу нові картки для отримання допомоги чи інших державних виплат», — повідомляв тоді міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
«Нарешті кожна нова виплата від держави не створюватиме вам у гаманці +1 картку. Першою виплатою там буде єКнига. Але сподіваюся, усі поточні програми незабаром теж переїдуть туди. А ще, туди теоретично можна буде отримувати зарплату, стипендії, соціальні виплати та навіть власні кошти. Але на це потрібно відповідні законодавчі зміни», — прокоментував тоді співзасновник monobank Олег Гороховський.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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