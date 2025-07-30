Уряд офіційно затвердив Дія.Картку. Всі соцвиплати надходитимуть на один рахунок — Finance.ua

Уряд офіційно затвердив Дія.Картку. Всі соцвиплати надходитимуть на один рахунок Сьогодні 15:01 — Особисті фінанси

Уряд офіційно затвердив Дія.Картку. Всі соцвиплати надходитимуть на один рахунок

У середу, 30 липня, Кабінет міністрів затвердив Дія. Картку для державних виплат. Це цифровий банківський продукт, який стане єдиною платформою отримання всіх державних виплат.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко у Telegram.

«Запровадження Дія. Картки дозволяє державі ефективніше адмініструвати програми грошової підтримки», — зазначила Свириденко.

Вона уточнила, що громадяни отримають один зручний цифровий інструмент для доступу до всіх видів допомоги, а держава — інструмент для контролю цільового використання коштів.

«Це особливо важливо для запуску таких ініціатив, як єМалятко, єКнига, Ветеранський спорт та невдовзі Пакунок школяра, які мають чітке призначення асигнувань», — пояснила прем’єр-міністерка.

Також українці зможуть отримувати виплати на Дія. Картку:

військових облігації;

допомоги по безробіттю;

підтримки внутрішньо переміщених осіб;

виплат пенсій та грошової допомоги.

«Дія.Картка» буде доступна в банках, які співпрацюють із платформою «Дія», і з часом охопить більшість громадян, що мають право на соціальні виплати.

Нагадаємо, у грудні минулого року в Україні запустили нову послугу — Дія. Картка, яка має стати єдиним інструментом для всіх державних виплат. «Створили картку разом із банками, щоб вам було зручніше отримувати виплати від держави. Замість кількох різних карток — один зручний інструмент. Тож згодом вам більше не доведеться випускати щоразу нові картки для отримання допомоги чи інших державних виплат», — повідомляв тоді міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Нарешті кожна нова виплата від держави не створюватиме вам у гаманці +1 картку. Першою виплатою там буде єКнига. Але сподіваюся, усі поточні програми незабаром теж переїдуть туди. А ще, туди теоретично можна буде отримувати зарплату, стипендії, соціальні виплати та навіть власні кошти. Але на це потрібно відповідні законодавчі зміни», — прокоментував тоді співзасновник monobank Олег Гороховський.

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