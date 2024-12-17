Мінцифри запустило універсальну картку для всіх державних виплат — Дія. Картку — Finance.ua
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Мінцифри запустило універсальну картку для всіх державних виплат — Дія. Картку

Фінтех і Картки
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Мінцифри запустило універсальну картку для всіх державних виплат — Дія. Картку
Мінцифри запустило універсальну картку для всіх державних виплат — Дія. Картку
В Україні запустили нову послугу — Дія. Картка, яка має стати єдиним інструментом для всіх державних виплат.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
«Створили картку разом із банками, щоб вам було зручніше отримувати виплати від держави. Наша філософія — безперервно створювати зручні продукти й упорядковувати та вдосконалювати навіть те, що запускали раніше. Замість кількох різних карток — один зручний інструмент. Тож згодом вам більше не доведеться випускати щоразу нові картки для отримання допомоги чи інших державних виплат», — сказано в повідомленні.
Він додав, що на Дія. Картці вже стартувала перша послуга— єКнига.
«Плануємо надалі перевести виплати єПідтримки, включно з тими, що були у 2021−2023 роках. І вже цього місяця запустимо ще одну соціальну виплату», — зазначив Федоров.
Зараз Дія. Картку можна відкрити в кількох банках:
  • ПриватБанк;
  • А-банк;
  • Акордбанк;
  • Глобус банк;
  • monobank.
На етапі під’єднання ще три банки: Банк Кредит Дніпро, Sense та Bank ¾.
«Із часом на Дія. Картці буде більше державних програм з „фарбованими“ коштами для цільових виплат», — підсумував міністр.
Як повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський, картка має стати єдиним місцем для всіх-всіх державних виплат.
«Нарешті кожна нова виплата від держави не створюватиме вам у гаманці +1 картку. Першою виплатою там буде єКнига. Але сподіваюся, усі поточні програми незабаром теж переїдуть туди. А ще, туди теоретично можна буде отримувати зарплату, стипендії, соціальні виплати та навіть власні кошти. Але на це потрібно відповідні законодавчі зміни», — написав Гороховський.
Щоб отримати картку, він радить оновити застосунок.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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