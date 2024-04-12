е-Підприємець, податкові послуги, сервіси для юросіб: у Мінцифри розповіли, як впроваджують Державну антикорупційну програму — Finance.ua
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е-Підприємець, податкові послуги, сервіси для юросіб: у Мінцифри розповіли, як впроваджують Державну антикорупційну програму

Казна та Політика
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е-Підприємець, податкові послуги, сервіси для юросіб: у Мінцифри розповіли, як впроваджують Державну антикорупційну програму
е-Підприємець, податкові послуги, сервіси для юросіб: у Мінцифри розповіли, як впроваджують Державну антикорупційну програму, Фото: Мінцифри
Міністерство цифрової трансформації реалізує 6 проєктів в рамках Державної антикорупційної програми, серед яких «Електронний підприємець», податкові сервіси, обмін даними між державними реєстрами тощо.
Про це повідомила пресслужба міністерства.
Як сказано в повідомленні, Мінцифри провело робочу зустріч із Національним агентством з питань запобігання корупції.
«Обговорили статус упровадження Державної антикорупційної програми та плани майбутніх спільних проєктів», — повідомили в міністерстві.
Нагадаємо, у червні 2023 року Уряд створив Міжвідомчу робочу групу з питань виконання заходів у сфері цифровізації. Її ціль — до 2025 року впровадити 63 антикорупційні цифрові продукти в межах Державної антикорупційної програми.
Зараз упроваджено вже 10 проєктів.

Мінцифра наразі еалізує 6 проєктів:

  • е-Підприємець. 8 послуг для бізнесу онлайн за однією заявою, без походів до держустанов;
  • податкові послуги в Дії. Українці вже сплатили податки ФОП на суму в майже 2,5 млрд грн;
  • обмін даними між державними реєстрами. Для цього створили Трембіту — фундамент цифровізації;
  • Єдина інформаційна система обліку для Національної програми інформатизації;
  • інструмент для підготовки й проведення публічних закупівель у сфері інформатизації;
  • розвиток послуги для юридичних осіб у Дії. Автоматизація перевірки відомостей про кінцевого бенефіціара.
«Також місяць тому спростили подання декларацій до НАЗК, за цей час за допомогою Дії українці відправили вже 48 тисяч запитів. Паралельно НАЗК працює по треку автозаповнення декларацій, для чого спочатку потрібно забезпечити сумісність електронних реєстрів. У планах — цифровізувати якнайбільше державних сервісів, щоб запобігати корупційним схемам та збільшувати антикорупційний ефект. Так, онлайн-сервіси вже зекономили державі мінімум 16,3 млрд грн», — розповіли в Мінцифри.
За матеріалами:
Finance.ua
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