У «Дії» з’явилась можливість оформити довідку ВПО і допомогу відразу для всієї сім'ї — Finance.ua
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У «Дії» з’явилась можливість оформити довідку ВПО і допомогу відразу для всієї сім'ї

Особисті фінанси
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У «Дії» з’явилась можливість оформити довідку ВПО і допомогу відразу для всієї сім'ї
У «Дії» з’явилась можливість оформити довідку ВПО і допомогу відразу для всієї сім'ї
Міністерство цифрової трансформації разом із Міністерством соціальної політики оновили й повернули послугу для переселенців.
Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.
«Відтепер у застосунку можна оформити довідку ВПО та грошову допомогу одразу на всю сім'ю в одній заяві», — сказано в повідомленні.

Як було раніше

Раніше в Дії можна було оформити довідку переселенця та виплати лише на себе й дитину.

Що змінилось

Тепер одну заяву можна подати за всю сім'ю: за себе, чоловіка або дружину, дітей, які покинули дім через війну разом з вами. Зокрема, можна оформити виплати для дітей, які народилися вже після переміщення.

Як отримати довідку ВПО та грошову допомогу в застосунку Дія

  1. Зайдіть у Дію та оновіть застосунок.
  2. Натисніть Сервіси — Отримати довідку ВПО.
  3. Вкажіть адресу поточного місця проживання та підтвердьте геолокацію.
  4. Введіть дані про членів сім'ї.
  5. Виберіть картку єПідтримка, щоб отримувати фінансову допомогу.
  6. Вкажіть, яка допомога вам необхідна — потреби в медичному обслуговуванні, освіті або ж гуманітарці, та залиште контактні дані.
Довідка ВПО зʼявиться в Дії поруч з іншими цифровими документами, а кошти надходитимуть на картку єПідтримка за всіх членів сім'ї.

Для кого доступний сервіс

Сервіс доступний лише для громадян, які ще не мають довідки ВПО.
Люди, які виїхали за кордон або перебувають на тимчасово окупованій території, не можуть отримати довідку ВПО та допомогу.
Нагадаємо, переселенці зможуть користуватись тимчасовим житлом у період дії воєнного стану і протягом шести місяців після його припинення або скасування.
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З 1 березня в Україні змінили загальний принцип продовження виплат для внутрішньо переміщених осіб — відтепер для розрахунку братиметься сукупний дохід всіх членів родини переселенців.
Термін подачі заяв на отримання державної допомоги для ВПО продовжили до 30 квітня.
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Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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