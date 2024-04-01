В Україні змінили правила щодо проживання переселенців: Кабмін ухвалив постанову — Finance.ua

В Україні змінили правила щодо проживання переселенців: Кабмін ухвалив постанову Сьогодні 20:01 — Казна та Політика

В Україні змінили правила щодо проживання переселенців: Кабмін ухвалив постанову

Переселенці зможуть користуватись тимчасовим житлом у період дії воєнного стану і протягом шести місяців після його припинення або скасування.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Читайте також Чи може ВПО отримувати виплати, якщо не працевлаштується протягом 3 місяців

«Кабінет Міністрів вніс зміни до Порядку формування фондів житла, призначеного для тимчасового проживання, обліку та надання такого житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, затвердженого Постановою КМУ від 29 квітня 2022 року № 495», — сказано в повідомленні.

Що передбачає документ

Постанова має на меті надати окремим категоріям ВПО додаткові гарантії щодо недопущення їх примусового виселення із житла для тимчасового проживання у період дії воєнного стану і протягом 6 місяців після його припинення або скасування.

Читайте також Мінсоцполітики пропонує розширити коло ВПО для отримання допомоги на проживання

Таким чином, на внутрішніх переселенців, які належать до вразливих категорій громадян, не буде поширюватись обмеження щодо терміну проживання, яке передбачене абзацом 8 частини 1 статті 9 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб».

«Такі зміни спрямовані на посилення гарантій правового та соціального захисту внутрішньо переміщених осіб», — зазначили в Мінреінтеграції.

Довідка Finance.ua:

термін подачі заяв на отримання державної допомоги для внутрішньо переміщених осіб продовжили до 30 квітня. Крім того, уряд уточнив вік дітей, які можуть отримати допомогу, підвищивши його із 14 до 18 років, а також дозволив подавати заяви на отримання допомоги особам, які доглядають за дитиною до 3 років;

з 1 березня в Україні змінили загальний принцип продовження виплат для внутрішньо переміщених осіб — відтепер для розрахунку братиметься сукупний дохід всіх членів родини переселенців;



виплати від держави отримують 2,6 млн внутрішньо переміщених осіб.



До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.